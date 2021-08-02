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Square斥資逾2200億元收購澳洲Afterpay　最快明年首季完成

宏觀解讀 10:48 2021/08/02

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美國移動支付服務商Square（美：SQ）宣布，同意將以290億美元（約2247.5億港元）全股票形成交易，收購澳洲科技金融科技公司Afterpay（澳：APT），成為有史以來規模最大的一次收購，並預計該交易於2022年第一季完成。

Square創辦人及CEOJack Dorsey在一份聲明中表示，Square與Afterpay有著共同的目標，雙方建立的業務是為了讓金融體系更加公平、容易使用及兼容，而Afterpay已經建立了一個符合這些原則及值得信賴的品牌。

受消息影響，澳洲Afterpay股價在周一早飆升超過兩成。

Square表示，消費者避開傳統信貸，尤其是年輕買家。目前該公司已經提供分期貸款，又形容Afterpay已成為Square核心賣家業務的「強大增長工具」，並計劃將Afterpay整合到賣家和 Cash App生態系統中。

CEO Jack Dorsey早前在Twtiter表示，Square正在考慮製作bitcoin硬件錢包，若公司決定開發，從軟件到硬件設計完全公開地構建，並與社區合作。

Afterpay於2015年成立，目前在全球擁有逾1300名員工，業務主要為消費者提供透過分期付款、先買後付（Buy Now， Pay Later稱 BNPL）。

Square創辦人Jack Dorsey同樣為Twitter（美：TWTR）聯合創辦人及CEO。Square於2015年在美國上市，其首日掛牌升45%。

福布期最新數據顯示，Jack Dorsey身家達到139億美元（約1077億港元），於福布期富豪榜全球排名173位。

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記者：謝卓榮

美股 Square（美：SQ） 澳洲 收購 富豪 Twitter（美：TWTR） Twitter 金融

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