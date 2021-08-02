【汽車電池】傳集度考慮使用鈉離子電池　贛鋒鋰業：鈉離子電池只是輔助

▲ 傳集度考慮使用鈉離子電池 贛鋒鋰業：鈉離子電池只是輔助

寧德時代（深：300750）上周推出第一代「鈉離子電池」。據內地媒體報道指，吉利 （00175） 與百度 （09888） 合作成立的集度汽車，或成為寧德時代鈉離子電池的首批客戶，據指集度汽車有關人員近期將秘訪寧德時代。

寧德時代發布第一代鈉離子電池，低溫性能、快充有優勢，詳看【下一頁】

報道引述知情人士指，集度或考慮採用最新的「鈉+鋰離子」電池技術路線，雙方目標在2023年完成產業升級迭代。百度回覆本報查詢時指，不回應市場傳聞。

另外，鈉離子電池面世，市場關注鋰電池原料供應商贛鋒鋰業 （01772） 是否會受影響，公司今日在投資者互動平台上回應指，鈉離子電池優點在於成本低，缺點在於能量密度低，因此鈉離子電池主要還是對鋰離子電池的補充，公司將保持對鋰行業的關注。

百度現報161.9元，升2.3%；贛鋒鋰業早段曾升逾半成，現報168元，升0.8%。

中金日前發表研究報告指，鈉離子電池可在正極、負極、電解液以及集流體等方面降低成本，預計至2025年，鈉離子電池的潛在需求空間或超過90GWh，在電動兩輪車、低速車等領域替代鉛酸電池，預期鈉離子電池應用進度或大超市場預期，建議關注佈局有關產業鏈企業。

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記者：梁安琪