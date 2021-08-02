  • 30°C
香港時間 : 2021802日 (一) 11:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【汽車電池】傳集度考慮使用鈉離子電池　贛鋒鋰業：鈉離子電池只是輔助

新經濟追蹤 10:42 2021/08/02

分享：

傳集度考慮使用鈉離子電池　贛鋒鋰業：鈉離子電池只是輔助

寧德時代（深：300750）上周推出第一代「鈉離子電池」。據內地媒體報道指，吉利 （00175） 與百度 （09888） 合作成立的集度汽車，或成為寧德時代鈉離子電池的首批客戶，據指集度汽車有關人員近期將秘訪寧德時代。

寧德時代發布第一代鈉離子電池，低溫性能、快充有優勢，詳看【下一頁】

報道引述知情人士指，集度或考慮採用最新的「鈉+鋰離子」電池技術路線，雙方目標在2023年完成產業升級迭代。百度回覆本報查詢時指，不回應市場傳聞。

另外，鈉離子電池面世，市場關注鋰電池原料供應商贛鋒鋰業 （01772） 是否會受影響，公司今日在投資者互動平台上回應指，鈉離子電池優點在於成本低，缺點在於能量密度低，因此鈉離子電池主要還是對鋰離子電池的補充，公司將保持對鋰行業的關注。

百度現報161.9元，升2.3%；贛鋒鋰業早段曾升逾半成，現報168元，升0.8%。

中金日前發表研究報告指，鈉離子電池可在正極、負極、電解液以及集流體等方面降低成本，預計至2025年，鈉離子電池的潛在需求空間或超過90GWh，在電動兩輪車、低速車等領域替代鉛酸電池，預期鈉離子電池應用進度或大超市場預期，建議關注佈局有關產業鏈企業。

相關文章：【大行報告】麥格理：贛鋒鋰業為電池供應鏈龍頭　大升目標價三成至183元

【電動車】吉利調十年老將進入集度汽車　負責質量與供應鏈業務　

【人工智能大會】百度李彥宏：3年內推更像機械人汽車、集度已有首款車模型　馬化騰：騰訊AI助內地探星（第二版）

記者：梁安琪

港股 新經濟股 汽車 百度集團—SW（09888） 寧德時代（深：300750） 贛鋒鋰業（01772）

上一篇文章

Square斥資逾2200億元收購澳洲Afterpay　最快明年首季完成

下一篇文章

【滙豐HSBC】滙豐中午公布業績前升2%　券商最樂觀料派息0.11美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子消費券】AlipayHK、WeChat Pay HK夥商戶分別推17億及10億元優惠　一文看清各界及支付工具最新消費券優惠（不斷更新）
【電子消費券】AlipayHK、WeChat Pay HK夥商戶分別推17億及10億元優惠　一文看清各界及支付工具最新消費券優惠（不斷更新）
【電子消費券】第一期消費券到手　一文看清各商場額外優惠
【電子消費券】第一期消費券到手　一文看清各商場額外優惠
【恒大3333】恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨、恒騰復牌高開逾三成
【恒大3333】恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨、恒騰復牌高開逾三成
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【銀色債券】新一批銀債吸引26萬人認購　將加碼發行至300億元、每人平均分到11手
【銀色債券】新一批銀債吸引26萬人認購　將加碼發行至300億元、每人平均分到11手