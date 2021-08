D Mind & the Prince 呈獻「第29 屆國際嬰兒、兒童用品博覽」限定優惠　推出免費教材體驗 鼓勵幼兒從日常生活接觸英語 

「第29 屆國際嬰兒、兒童用品博覽」將於2021 年8 月5 至8 日舉行,D Mind & the Prince 今年亦將再次在BB 展與大家見面,精心推出BB 展限定優惠,為各位爸媽或準爸媽送上「一對一免費教材體驗服務」及豐富禮物,帶來全新的英語學習體驗!

D Mind & the Prince學習歷程 從生活細節學習地道英語

D Mind & the Prince 幼兒英語是 D Mind Education為0至6歲幼兒精心設計的英語學習歷程,邀得國際英語權威 Professor David Crystal 與英國頂級教育集團 Alpha Plus Group 旗下的國際幼兒園 The Minors Nursery School 擔任作者及顧問,內容緊貼幼兒的生活經驗,全方位融合日常英語、生活技能與情商訓練,讓孩子在6歲前學習成為獨立自主的世界公民。

D Mind & the Prince 整個學習歷程包括核心教材「家用英語學習系統」,以及配合教材內容精心設計的延伸「親子活動及課程」及「親子文化體驗」,以輕鬆的多元學習模式為幼兒營造一個更立體的英語學習體驗。家長可以運用「家用學習系統」在家中營造地道的英語環境,並藉著教導幼兒處理生活細節的小技巧,讓他們輕鬆而深刻地接觸生活英語,同時培養自理和解難能力,讓學習變得更生動有趣。另一方面,透過真實體驗,幼兒可將所學到的英語和生活技能在延伸課堂上重溫和實踐,進一步加深學習和記憶。

BB展限定優惠 大派親子英語圖書及免費教材體驗

D Mind & the Prince 於「第29屆國際嬰兒、兒童用品博覽」舉行期間,於香港會議展覽中心新翼 Hall 3B-D 的D11-16及M11-16設置攤位。家長如於現場購買入場券,即可獲得HK$500 D Mind & the Prince 現金禮券1張 !此外,為了令家長更了解教材內容,D Mind & the Prince 攤位特設「一對一免費教材體驗服務」,教育顧問將駐場為家長介紹教材套裝內容,並因應幼兒的學習需要,為爸媽提供貼身的英語教學建議,同時解答幼兒在英語學習上的疑問,讓家長知道如何幫助小朋友將英語活用於生活中 !

家長於展期內親臨 D Mind & the Prince 攤位並完成「一對一免費教材體驗服務」,可獲贈專為0至2歲幼兒設計的「D Mind & the Prince 親子英語圖書」1本(4選1),包括《Bath time》、《Peekaboo》、《Playing with a ball》及《Morning workout》。圖書的主題和內容均環繞幼兒的日常生活,鼓勵他們從生活的小細節中,多接觸地道生活英語,務求讓小朋友在學習英語的時候,能同時為生活技能解鎖﹗

網上預先登記可獲教材套裝及免費入場券



即日起於網上預先登記,可額外獲得「Grow with Me 日常英語套裝」1份,讓小朋友可以在日常生活中輕鬆學英語 !「Grow with Me」系列的內容從認識自己開始,到自理及解難等,均貼近小朋友的成長經驗,讓小朋友在生活上學以致用。此外,預先登記更有機會獲得BB展入場券2張!

立即到 https://hubs.la/H0TjVf90 登記,即享更多獎賞!(禮品數量有限,送完即止)

D Mind & the Prince「第29屆國際嬰兒、兒童用品博覽」攤位



日期: 2021年8月5日至8日

時間: 8月5至7日 — 上午10時至晚上8時

8月8日 — 上午10時至晚上7時

地點: 香港灣仔會議展覽中心Hall 3B-D展覽廳 D11-16 及 M11-16 號攤位

關於D Mind Education

D Mind Education 為新世界發展有限公司投資成立的初創企業,團隊成員是來自國際教育機構的資深專才,擁有豐富管理和教育出版經驗,熟悉各地教育制度及世界教育發展,共同制定切合幼兒學習的方向與內容。