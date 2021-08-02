【滙豐HSBC】滙豐次季稅前多賺3.7倍勝預期、派息0.07美元　邵偉信：料末期息金額更高

HSBC滙豐 （00005） 中午放榜，業績遠勝市場預期。滙豐第二季繼續錄得淨回撥2.84億美元，期內非利息收入增長，而營運開支按年減少，帶動滙豐季度列帳基準稅前溢利按年勁彈3.7倍至51億美元，經調整稅前溢利則升1.15倍至55.6億美元，遠超市場預期。滙豐同時宣派每股中期息0.07美元，不設以股代息，惟滙豐派息水平低於券商預期的區間下限。

滙豐績前股價造好，中午收報44.6元，升3.6%，滙豐中期息未及預期下，午後升幅回順至2%，最新報43.95元，成交已增至11億元。

今次派發的中期息金額略遜預期，但隨著滙豐提出全年的派息比率將過渡至列賬基準每股普通股盈利40%至55%，全年派息有望增加。集團財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）解釋，預期下半年可以進一步釋放撥備將推升盈利，而按照新的派息比率，意味末期息金額會高於今次的中期息水平。

管理層：積極研究股息或回購 回饋股東

集團6月底的一級資本充足率高達15.6%。他又指，正積極考慮未來幾季，以股息及股份回購方式回饋股東。此前，管理層在今年2月業績會上表明，2022年底前不會考慮回購，今次口風稍稍軟化，改口稱「會繼續評估（回購機會）」。

他又指，相信淨利息受壓已近谷底並逐漸企穩，隨著貸款增長，2022年的淨利息收入會見理想增長，而且集團科技投資漸見成效，相信明年收入增長將高於開支增幅。

滙豐在業績報告中透露，上半年合共削減約3500名全職員工，會繼續精簡架構。對於下半年裁員幅度，邵偉信回應時指，並無就此訂下具體目標，但就表明年底前的員工總數將會較目前水平更低，明年會再加大成本控制力度。

滙豐香港稅前溢利跌2成，盈利貢獻較去年大減，可見【下一頁】

圖看即日焦點股業績

▼ 點擊圖片放大 +2

單計第二季，滙豐經營收入125.65億美元，按年跌3.8%，但預期信貸損失則有驚喜，錄得2.84億美元的淨回撥，相對去年同期正值疫情的非常時期，當時滙豐撥備高達38.32億美元。

券商：估滙豐中期息金額最少0.08美元

綜合券商績前普遍預測，預計滙豐派息金額介乎每股0.08美元至0.1美元（折合約0.62港元至0.78港元），最樂觀預測估滙豐派0.11美元（約0.86港元）中期息，反映滙豐派息較預期「手緊」。

摩根士丹利在滙豐績前預測，國際銀行股次季可能繼續在撥備上有正面驚喜，而即將宣派的股息，同樣有望促使股價短期反彈。

相關文章：

滙豐PayMe推400萬元獎賞 姜濤送上親筆簽名紀念品

【滙豐HSBC】滙豐8月2日審議中期業績 決定是否派中期息