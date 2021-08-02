  • 32°C
香港時間 : 2021802日 (一) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐HSBC】滙豐次季稅前多賺3.7倍勝預期、中期息0.07美元失色　午後升幅收窄

股市 13:43 2021/08/02

分享：

HSBC滙豐 （00005） 中午放榜，業績遠勝市場預期。滙豐第二季繼續錄得淨回撥2.84億美元，期內非利息收入增長，而營運開支按年減少，帶動滙豐季度列帳基準稅前溢利按年勁彈3.7倍至51億美元，經調整稅前溢利則升1.15倍至55.6億美元，遠超市場預期。滙豐同時宣派每股中期息0.07美元，不設以股代息，惟滙豐派息水平低於券商預期的區間下限。

滙豐績前股價造好，中午收報44.6元，升3.6%，滙豐中期息未及預期下，午後升幅回順至2%，最新報43.95元，成交已增至11億元。

滙豐香港稅前溢利跌2成，盈利貢獻較去年大減，可見【下一頁】

圖看即日焦點股業績

    點擊圖片放大
    +2

單計第二季，滙豐經營收入125.65億美元，按年跌3.8%，但預期信貸損失則有驚喜，錄得2.84億美元的淨回撥，相對去年同期正值疫情的非常時期，當時滙豐撥備高達38.32億美元。

滙豐在業績報告中透露，上半年合共削減約3500名全職員工，會繼續精簡架構，同時宣布調整高級領導層職級架構，以助釐清權責及授權領導層作出加快轉型和推動增長的決定。

券商：估滙豐中期息金額最少0.08美元

綜合券商績前普遍預測，預計滙豐派息金額介乎每股0.08美元至0.1美元（折合約0.62港元至0.78港元），最樂觀預測估滙豐派0.11美元（約0.86港元）中期息，反映滙豐派息較預期「手緊」。

摩根士丹利在滙豐績前預測，國際銀行股次季可能繼續在撥備上有正面驚喜，而即將宣派的股息，同樣有望促使股價短期反彈。

相關文章：

滙豐PayMe推400萬元獎賞　姜濤送上親筆簽名紀念品

【滙豐HSBC】滙豐8月2日審議中期業績　決定是否派中期息

港股 傳統經濟股 業績公布 本地銀行股 銀行 疫情 派息 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【中電業績】中電半年營運盈利跌7%　派第二期中期股息0.63元、午後轉跌

下一篇文章

【港股市況】恒指午後升近300點26200點徘徊　港交所升近4%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨、恒騰復牌高開逾三成
【恒大3333】恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨、恒騰復牌高開逾三成
【澳元定存】澳元定存高息王達10厘 澳央行周二議息料按兵不動
【澳元定存】澳元定存高息王達10厘 澳央行周二議息料按兵不動
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【銀色債券】新一批銀債吸引26萬人認購　將加碼發行至300億元、每人平均分到11手
【銀色債券】新一批銀債吸引26萬人認購　將加碼發行至300億元、每人平均分到11手
【電子消費券】第一期消費券到手　一文看清各商場額外優惠
【電子消費券】第一期消費券到手　一文看清各商場額外優惠