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【滙豐HSBC】滙豐次季稅前多賺3.7倍、超預期　派息0.07美元則低過預期區間

股市 12:28 2021/08/02

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HSBC滙豐 （00005） 中午放榜，業績遠勝市場預期。滙豐第二季繼續錄得淨回撥2.84億美元，而且非利息收入錄得增長，而營運開支按年減少，帶動次季列帳基準稅前溢利按年勁彈3.7倍至51億美元，經調整稅前溢利則升1.15倍至55.6億美元，遠超市場預期。滙豐同時宣派每股中期息0.07美元，不設以股代息，惟派息水平低於券商預期的區間下限。

大摩：撥備+股息推升股價　滙豐績前漲3.6%

滙豐績前股價造好，中午收報44.6元，升3.6%，成交8.5億元。季績有驚喜，摩根士丹利績前預測，國際銀行股次季可能繼續在撥備上有正面驚喜，而即將宣派的股息，同樣有望促使股價短期反彈。到底業績及股息能否再撐起滙豐股價，就要觀察績後的股價發展。

單計第二季，滙豐經營收入125.65億美元，按年跌3.8%，但預期信貸損失則有驚喜，錄得2.84億美元的淨回撥，相對去年同期正值疫情的非常時期，當時滙豐撥備高達38.32億美元。

券商：估滙豐中期息金額最少0.08美元

綜合券商績前普遍預測，預計滙豐派息金額介乎每股0.08美元至0.1美元（折合約0.62港元至0.78港元），最樂觀預測估滙豐派0.11美元（約0.86港元）中期息。

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