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【電動車】小鵬汽車7月創最高月度交付紀錄 股價升一成 蔚來7月交付量增長125%

股市 16:25 2021/08/02

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小鵬汽車 （9868） 公布，7月交付8,040輛智能車，按年增長228%，按月增長22%，創下小鵬汽車最高月度交付紀錄。年初至今，小鵬汽車累計交付38,778輛智能車，按年增長388%。

小鵬汽車今日股價高升逾一成，最高見168.2元，全日收報165.1元，升10.7%，成交額3.8億元。

理想汽車7月交付量達8589輛　創單月交付量紀錄【下一頁】

小鵬汽車表示，7月交付6,054輛P7智能轎跑，為P7發佈以來最高月度交付紀錄，另外也交付了1,986輛緊湊型智能SUV G3。該公司指，今年7月是小鵬P7啓動批量交付一周年的里程碑，自2020 年7月以來P7累計交付達40,612輛。

小鵬汽車又指，進一步擴大其產品組合，於今年7月推出G3 SUV中期改款版G3i，並計劃於2021 年9月開始用戶交付；P5預售階段已獲中國消費者的良好反應，計劃於今年第三季度正式發佈P5，預計在2021年第四季度交付。

蔚來7月交付量按年升125%

蔚來亦公佈，7月交付7,931輛汽車，按年增長125%。其中包括1,702輛ES8、3,669輛ES6，以及2,560輛EC6。

截至7月底，蔚來ES8、ES6、EC6的累計交付量達到125,528輛。

相關文章：【小鵬汽車】小鵬汽車武漢項目正式啟動　CEO何小鵬：未來幾年為智能汽車爆發期

【汽車股】電動車中概股成美股拋售對象　小鵬汽車跌12%、贛鋒鋰業跌3%

編輯：吳敏芳

美股 港股 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 小鵬汽車－W（09868） 汽車

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