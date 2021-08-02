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【小鵬9868】小鵬汽車7月交付按年增長228%　首7月交付升388%、股價升逾一成

股市 09:36 2021/08/02

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小鵬汽車 （9868） 公布，7月交付8,040輛智能車，按年增長228%，按月增長22%，創下公司最高月度交付紀錄。今年初至今，累計交付38,778輛智能車，按年增長388%。

小鵬汽車今日股價高升逾一成，最高見168.2元，現報165.6元，升11%，暫錄成交2921.34萬元。

小鵬汽車表示，7月交付6,054輛P7智能轎跑，為P7發佈以來最高月度交付紀錄，另外也交付了1,986輛緊湊型智能SUV G3。該公司指，今年7月是小鵬P7啓動批量交付一周年的里程碑，自2020 年7月以來P7累計交付達40,612輛。

小鵬汽車又指，進一步擴大其產品組合，於今年7月推出G3 SUV中期改款版G3i，並計劃於2021 年9月開始用戶交付；P5預售階段已獲中國消費者的良好反應，計劃於今年第三季度正式 發佈P5，預計在2021年第四季度交付。

相關文章：【小鵬汽車】小鵬汽車武漢項目正式啟動　CEO何小鵬：未來幾年為智能汽車爆發期

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編輯：吳敏芳

美股 港股 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 小鵬汽車－W（09868） 汽車

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