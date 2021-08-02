【港股市況】美股上周五全線下滑　今日聚焦滙豐銀行業績（不斷更新）

美國證交會（SEC）上周五發聲明，要求中資企業必需披露中國政府干預其業務的風險，否則無法在美上市。消息出爐後，恒指夜期表現反覆。另外，滙豐 （00005） 今日放榜，派息成焦點。首期2000元電子消費券周日發放，零售市道明顯轉旺，可留意零售股表現。

【08：10】在美國上市的主要港股預託證券（ADR）價格， 上周五與港股收市價比較， 個別發展。當中滙豐 （00005） ADR折合港元計收報42.85元， 較本港收市低0.4%。

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【08：00】市場憂慮大型科技企業增長放緩， 美股上周五下跌，道指收報34935點， 跌149點或0.42%；標普500指數收報4395點， 跌23點或0.54%；納指收報14672點， 跌105點或0.71%。

亞馬遜（美：AMZN）季度收入及展望都差過預期， 上星期五收市跌7.6%。

上周道指及標指分別跌0.4%， 納指跌1.1%。總結7月， 道指升1.3%， 標指升2.3%， 納指升1.2%。

市場憂慮新冠疫情惡化，成為較為負面因素，導致美國10年期債息下滑至1.23%。經濟周期敏感股份上周表現最佳。

【開市9點半】中證監：兩地應就中概股監管問題加強溝通 港股印花稅今上調

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編輯：吳敏芳