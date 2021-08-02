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【港股市況】滙豐升逾3%撐市恒指重上二萬六　電動車股造好（不斷更新）

股市 10:54 2021/08/02

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美國證交會（SEC）上周五發聲明，要求中資企業必需披露中國政府干預其業務的風險，否則無法在美上市。消息出爐後，恒指夜期表現反覆。另外，滙豐 （00005） 今日放榜，派息成焦點。首期2000元電子消費券周日發放，零售市道明顯轉旺，可留意零售股表現。

另外，香港股票印花稅稅率今日起正式由0.1%上調至0.13%。

財經日誌及本周企業業績：

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【10：53】滙豐 （00005） 績前升逾3%撐市，最新報44.5元。恒指重上二萬六，最新報26164點。

【10：43】聯想控股 （03396） 盈喜，現升一成，最新報12.24元，成交額2690萬元。另外，聯想 （00992） 現升3%，最新報7.46元。

【10：30】泡泡瑪特 （09992） 股價今早曾挫12%低見50元，最新報54.25元，跌4.7%，成交額1.2億元。

【10：27】網易  （09999）  旗下的音樂業務網易雲音樂（Cloud Village）已通過上市聆訊，於今日起進行上市前預演，集資約10億美元（約78億港元）。網易股價逆市造好，現升逾3%，最新報160.2元，成交額3.4億元。

【10：15】中芯 （00981） 再成跌市避風港，現升4.6%，最新報28.4元，盤中高見28.95元，創1個月高。

【10：12】恒指跌近200點，最新報25769點。騰訊 （00700） 跌近4%拖低大市，該股最新報461元，跌3.8%。

【09：56】經營網媒《毛記電視》及廣告生意的毛記葵涌 （01716） 創辦人林日曦辭任，股權折讓近九成售拍檔，毛記葵涌股價今日先升後跌，曾升兩成高見1.24元後，最新倒跌一成，現報0.92元。

【09：50】中國7月財新製造業PMI 50.3， 差過預期51，前值為51.3。

林日曦辭任毛記葵涌執董　悉售全數股份　Facebook發文「成日都想離開comfort zone」

【09：48】電動車股銷售報捷，小鵬汽車 （09868） 及來港第二上市已通過聆訊的理想汽車（美﹕LI）7月交付量同創單月交付量紀錄，帶動電動車股造好。比亞迪 （01211） 現升7.95%，最新報258元；另外贛鋒鋰業 （01772） 現升4.7%，最新報174.5元。

【電動車】理想汽車7月交付量達8589輛　創單月交付量紀錄

【小鵬9868】小鵬汽車7月交付按年增長228%　首7月交付升388%

【09：42】恒大系再有新消息，恒騰  （00136） 公布，恒大  （03333）  全資子公司出售所持有的11%恒騰股權，涉資32.5億元，當中騰訊 （00700） 有份接貨。恒騰今早復牌後，現升33.6%，最新報4.57元，成交額2.6億元。惟恒大股價續尋底，現跌2.5%，最新報5.13元，盤中再創52周低。

恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨、恒騰今復牌

【09：37】恒指早段反覆，高開後曾轉跌約50點，升於二萬六關口爭持。滙豐 （00005） 放榜前上升，現升0.9%，報43.45元；恒生 （00011） 現升0.7%，報150.1元。本港今日正式上調股票印花稅，港交所 （00388） 現升2.3%，最新報507.5元。

【09：20】恒指今日高開94點，報26055點。

【09：07】台股早段升0.4%。

【08：15】日韓股市早段上升，日股升逾1%、韓股升0.4%。

【濠賭股】澳門7月賭收升5.28倍　連升6個月、仍遜市場預期

【教育股風暴】新東方取消明日董事會會議及業績發佈

 

【08：10】在美國上市的主要港股預託證券（ADR）價格， 上周五與港股收市價比較， 個別發展。當中滙豐 （00005） ADR折合港元計收報42.85元， 較本港收市低0.4%。

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【08：00】市場憂慮大型科技企業增長放緩， 美股上周五下跌，道指收報34935點， 跌149點或0.42%；標普500指數收報4395點， 跌23點或0.54%；納指收報14672點， 跌105點或0.71%。

亞馬遜（美：AMZN）季度收入及展望都差過預期， 上星期五收市跌7.6%。

上周道指及標指分別跌0.4%， 納指跌1.1%。總結7月， 道指升1.3%， 標指升2.3%， 納指升1.2%。

市場憂慮新冠疫情惡化，成為較為負面因素，導致美國10年期債息下滑至1.23%。經濟周期敏感股份上周表現最佳。

【開市9點半】中證監：兩地應就中概股監管問題加強溝通　港股印花稅今上調

港股上交易日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結  

編輯：吳敏芳

騰訊控股（00700） 小鵬汽車－W（09868） 汽車 贛鋒鋰業（01772） 毛記葵涌（01716） 疫情 經濟 港股 美股 滙豐控股（00005）

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【異動股】聯想控股盈喜半年多賺逾3.7倍　股價升11%

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