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【港股市況】港股上調印花稅今日生效恒指今日高開94點　聚焦滙豐業績及零售股表現（不斷更新）

股市 09:21 2021/08/02

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美國證交會（SEC）上周五發聲明，要求中資企業必需披露中國政府干預其業務的風險，否則無法在美上市。消息出爐後，恒指夜期表現反覆。另外，滙豐 （00005） 今日放榜，派息成焦點。首期2000元電子消費券周日發放，零售市道明顯轉旺，可留意零售股表現。

另外，香港股票印花稅稅率今日起正式由0.1%上調至0.13%。

財經日誌及本周企業業績：

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【09：20】恒指今日高開94點，報26055點。

【09：07】台股早段升0.4%。

【08：15】日韓股市早段上升，日股升逾1%、韓股升0.4%。

【濠賭股】澳門7月賭收升5.28倍　連升6個月、仍遜市場預期

【小鵬9868】小鵬汽車7月交付按年增長228%　首7月交付升388%

恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨、恒騰今復牌

【教育股風暴】新東方取消明日董事會會議及業績發佈

林日曦辭任毛記葵涌執董　悉售全數股份　Facebook發文「成日都想離開comfort zone」

【08：10】在美國上市的主要港股預託證券（ADR）價格， 上周五與港股收市價比較， 個別發展。當中滙豐 （00005） ADR折合港元計收報42.85元， 較本港收市低0.4%。

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【08：00】市場憂慮大型科技企業增長放緩， 美股上周五下跌，道指收報34935點， 跌149點或0.42%；標普500指數收報4395點， 跌23點或0.54%；納指收報14672點， 跌105點或0.71%。

亞馬遜（美：AMZN）季度收入及展望都差過預期， 上星期五收市跌7.6%。

上周道指及標指分別跌0.4%， 納指跌1.1%。總結7月， 道指升1.3%， 標指升2.3%， 納指升1.2%。

市場憂慮新冠疫情惡化，成為較為負面因素，導致美國10年期債息下滑至1.23%。經濟周期敏感股份上周表現最佳。

【開市9點半】中證監：兩地應就中概股監管問題加強溝通　港股印花稅今上調

港股上交易日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結  

編輯：吳敏芳

疫情 經濟 港股 美股 滙豐控股（00005） 標準普爾500指數 美國 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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明年全球經濟增長或趨緩　股市波動風險料將升溫
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