【恒指夜期+ADR】騰訊ADR回穩　夜期回升47點　北水走資近9億（不斷更新）

環球股市造好，亞洲股市上升後，歐美股市亦跟漲，道指曾升200點，法股更升1%，夜期回升，科技股ADR造好，騰訊ADR高港0.3%，阿里高港2.2%，滙豐ADR業績後低港1.4%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 42.86 -1.4% 百度美股 162.06 +0.3% 騰訊ADR 476.60 +0.3% 阿里巴巴美股 196.11 +2.2% 網易美股 163.06 +3.1% 京東美股 280.35 +1.1%

8月開局造好，港股全日升274點，收報26235點，全日主板成交約1669.5億元，但北水仍繼續走資，今日走資8.7億元。騰訊 （00700） 及美團 （03690） 分別錄得16.9億及10.5億元淨流出，安踏 （02020） 亦有5.6億元淨沽。至於淨流入，表現亮麗的車股獲北水加倉，比亞迪 （01211） 及吉利 （00175） 各吸資逾7億元。

北水資金流向：

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美國證交會（SEC）上周五發聲明，要求中資企業必需披露中國政府干預其業務的風險，否則無法在美上市。消息出爐後，恒指夜期表現反覆。另外，滙豐 （00005） 今日放榜，派息成焦點。首期2000元電子消費券周日發放，零售市道明顯轉旺，可留意零售股表現。

另外，香港股票印花稅稅率今日起正式由0.1%上調至0.13%。

圖看焦點股份

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財經日誌及本周企業業績：

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即時市況：

【23：05】夜期升47點

【21：50】夜期跌10點

【18：05】恒指夜期升24點，現報26145點，低水91點。

【16：39】本港6月的零售業總銷貨價值的臨時估計為281億元，較去年同月上升5.8%。

在今年6月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.1%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，較去年同月上升63.8%。



今年上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計按年上升8.4%，而同期的零售業網上銷售價值的臨時估計上升54.9%。

【16：12】恒指全日升274點報26235點；科指全日升15點，收6796點，大市成交1669億元 。騰訊 （00700） 尾市抽升，全日僅跌0.8%，收475元；阿里巴巴 （09988） 現升1.5%，收191.9元；美團 （03690） 現升0.5%，收216元。

港交所 （00388） 升4.3%，收517.5元、滙豐 （00005） 績後升幅急收窄，全日僅升0.9%，收43.45元、比亞迪 （01211） 飈8%，收258.2元、吉利 （00175） 升3%，收26.75元。

【16：00】恒指U盤前升224點，報26185點。

【15：41】體育用品股表現反覆，安踏 （02020） 曾跌5%，低見160.6元，現報168.9元，跌0.2%；李寧 （02331） 曾跌6%，最新報79.9元，跌2.4%。

【15：39】中車時代電氣 （03898） 股價今日下挫，最新報53.9元，跌11%；惟中車 （01766） 現升2.4%，最新報3.41元。

【15：36】眾安在線 （06060） 遭銀保監罰款145萬元人民幣，惟該股仍升4.6%，最新報44元，成交額1.8億元。

眾安遭銀保監罰款145萬元 股價仍升近半成

【14：43】首期2000元電子消費券周日發放，零售股個別發展，港視 （01137） 現升2%，最新報11.1元；剛放榜的利福 （01212） 現升2.2%，最新報5.66元；759母企CEC國際 （00759） 現跌1.3%，最新報0.77元；莎莎 （00178） 現升0.5%﹐報0.5%。

另外，九倉置業 （01997） 現跌2%，報42.75元；領展 （00823） 現升0.3%，最新報74.5元。

【14：29】中國平安 （02318） 遭花旗下調目標價20%，由119元下調至95元，評級為「買入」，以反映將2021財年的新業務價值預期下調至同比跌7%，並因投資收益減少而將2021/2022/2023財年的每股盈利預測分別削減3%/4%/1%

中國平安股價暫變動不大，最新報68.25元，升0.1%。

【14：14】重型機械板塊持續上揚，中國重汽 （03808） 漲14%，中聯重科 （01157） 漲12.9%，三一國際 （00631） 漲7.4%，中國龍工 （03339） 漲5.8%。

【13：36】港交所 （00388） 午後升幅擴大，現升逾4%，最新報517元。消息面看，港交所或能受惠中美緊張關係。

美國證券交易委員會證實，要求中資企業必需披露中國政府干預其業務的風險，否則無法在美上市。中國證監會回應指，當局已留意到SEC的聲明，並認為兩地應就中概股監管問題加強溝通。中證監重申，當局一直對企業的上市選擇地點持開放態度。

另外，港股今日正式上調印花稅，市場仍觀望上調稅率對大市成交的影響。

【中概股風暴】中證監﹕對企業上市地點持開放態度 將提高政策措施的可預期性

【13：14】滙豐 （00005） 業績勝預期，惟午後升幅收窄，現升2.6%，最新報44.15元；恒生 （00011） 現升0.9%，最新報150.5元。另外，中電 （00002） 上半年營運盈利減少7.0%至56.98億元，午後跌1.6%，最新報78.9元。

【中電業績】中電半年營運盈利跌7% 派第二期中期股息0.63元

【12：05】恒指中午收報26198點，升237點；科指未止跌，跌9點，報6772點，國指升69點，報9303點，大市半日成交955億元。騰訊 （00700） 未止跌，半日跌2.3%，午收468元；阿里巴巴 （09988） 半日升0.9%，午收190.7元；美團 （03690） 再跌1.2%，午收212.4元。

電動車股造好，比亞迪 （01211） 半日升4.4%，午收249.4元；小鵬汽車 （09868） 半年升一成，最新報165.2元；恒大汽車 （00708） 半日升8%，最新報13.5元。

【12：00】恒指中午升237點報26198點，滙豐 （00005） 業績升逾3.6%撐市，最新報44.6元；另外恒生 （00011） 升1.2%﹐最新報150.9元。

【滙豐HSBC】滙豐次季稅前多賺3.7倍、超預期 派息0.07美元則低過預期區間

【恒生業績】恒生上半年賺少4%至近88億元 派第二次中期息1.1元

【11：36】煤炭股下跌，市場憂慮下半年市場需求回落，兗煤 （01171） 一度插7.6%低見10.66元，現跌3.8%，最新報11.1元；神華 （01088） 曾跌2.7%，現倒升0.5%報14.78元；中煤 （01898） 則挫7%，現跌3.9%，報4.49元。

內地媒體報道，中國煤炭工業協會預計下半年煤炭供應將進一步增加，另外可再生能源發電出力增加、能耗「雙控」等因素將抑制煤炭需求增長。

【10：53】滙豐 （00005） 績前升逾3%撐市，最新報44.5元。恒指重上二萬六，最新報26164點。

【10：43】聯想控股 （03396） 盈喜，現升一成，最新報12.24元，成交額2690萬元。另外，聯想 （00992） 現升3%，最新報7.46元。

【10：30】泡泡瑪特 （09992） 股價今早曾挫12%低見50元，最新報54.25元，跌4.7%，成交額1.2億元。

【10：27】網易 （09999） 旗下的音樂業務網易雲音樂（Cloud Village）已通過上市聆訊，於今日起進行上市前預演，集資約10億美元（約78億港元）。網易股價逆市造好，現升逾3%，最新報160.2元，成交額3.4億元。

【10：15】中芯 （00981） 再成跌市避風港，現升4.6%，最新報28.4元，盤中高見28.95元，創1個月高。

【10：12】恒指跌近200點，最新報25769點。騰訊 （00700） 跌近4%拖低大市，該股最新報461元，跌3.8%。

【09：56】經營網媒《毛記電視》及廣告生意的毛記葵涌 （01716） 創辦人林日曦辭任，股權折讓近九成售拍檔，毛記葵涌股價今日先升後跌，曾升兩成高見1.24元後，最新倒跌一成，現報0.92元。

【09：50】中國7月財新製造業PMI 50.3， 差過預期51，前值為51.3。

林日曦辭任毛記葵涌執董 悉售全數股份 Facebook發文「成日都想離開comfort zone」

【09：48】電動車股銷售報捷，小鵬汽車 （09868） 及來港第二上市已通過聆訊的理想汽車（美﹕LI）7月交付量同創單月交付量紀錄，帶動電動車股造好。比亞迪 （01211） 現升7.95%，最新報258元；另外贛鋒鋰業 （01772） 現升4.7%，最新報174.5元。

【電動車】理想汽車7月交付量達8589輛 創單月交付量紀錄

【小鵬9868】小鵬汽車7月交付按年增長228% 首7月交付升388%

【09：42】恒大系再有新消息，恒騰 （00136） 公布，恒大 （03333） 全資子公司出售所持有的11%恒騰股權，涉資32.5億元，當中騰訊 （00700） 有份接貨。恒騰今早復牌後，現升33.6%，最新報4.57元，成交額2.6億元。惟恒大股價續尋底，現跌2.5%，最新報5.13元，盤中再創52周低。

恒大售部份恒騰股權套現32.5億元 騰訊有份接貨、恒騰今復牌

【09：37】恒指早段反覆，高開後曾轉跌約50點，升於二萬六關口爭持。滙豐 （00005） 放榜前上升，現升0.9%，報43.45元；恒生 （00011） 現升0.7%，報150.1元。本港今日正式上調股票印花稅，港交所 （00388） 現升2.3%，最新報507.5元。

【09：20】恒指今日高開94點，報26055點。

【09：07】台股早段升0.4%。

【08：15】日韓股市早段上升，日股升逾1%、韓股升0.4%。

【濠賭股】澳門7月賭收升5.28倍 連升6個月、仍遜市場預期

【教育股風暴】新東方取消明日董事會會議及業績發佈

【08：10】在美國上市的主要港股預託證券（ADR）價格， 上周五與港股收市價比較， 個別發展。當中滙豐 （00005） ADR折合港元計收報42.85元， 較本港收市低0.4%。

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【08：00】市場憂慮大型科技企業增長放緩， 美股上周五下跌，道指收報34935點， 跌149點或0.42%；標普500指數收報4395點， 跌23點或0.54%；納指收報14672點， 跌105點或0.71%。

亞馬遜（美：AMZN）季度收入及展望都差過預期， 上星期五收市跌7.6%。

上周道指及標指分別跌0.4%， 納指跌1.1%。總結7月， 道指升1.3%， 標指升2.3%， 納指升1.2%。

市場憂慮新冠疫情惡化，成為較為負面因素，導致美國10年期債息下滑至1.23%。經濟周期敏感股份上周表現最佳。

【開市9點半】中證監：兩地應就中概股監管問題加強溝通 港股印花稅今上調

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編輯：吳敏芳