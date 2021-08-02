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【ET開市直擊】8月開局還看政策 如何布局穩中求勝？（歡迎留言問股）

股市 07:15 2021/08/02

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【ET開市直擊】8月開局還看政策 如何布局穩中求勝？（歡迎留言問股）

港股8月開局恒指走勢將會如何？散戶如何調整投資策略部署？獨立股評人盧嘉偉今早9時於《ET開市直擊》為你布局。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

登入財經台：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

重溫上日《ET開市直擊》：

00：45 - 外圍市況速報
04：04 - 8月市況預測審慎　
07：15 - 8月倉位如何部署：「政策股」不宜沾手
09：45 - 8月倉位如何部署：「芯片股」值得留意－中芯  （00981）  、華虹半導體  （01347）  
12：19 - 長綫投資　港交所  （00388）  vs美股（ASML）哪股較好？
15：27 - 美股亞馬遜（AMZN）現價可以吸納嗎？
18：25 - 滙豐沒有持貨　現價可以買嗎？
20：27 - 贛鋒鋰業  （01772）  有貨應獲利還是繼續持有？
22：56 - 華虹半導體  （01347）  現價可否吸納？
24：05 - 港股開市前表現速報
26：20 - ET個股推介－海豐國際  （01308）  
27：44 - 美股亞馬遜（AMZN）vs谷歌（GOOL）長遠持有哪股較佳？
29：00 - 建滔積層板  （01888）  受惠5G值得考慮
30：49 - 和記電訊  （00215）  目的收息現價可以吸納嗎？
32：30 - 藥明生物  （02269）  vs 信達生物  （01801）  哪股更值得投資？
34：12 - 小米  （01810）  前景如何？
35：51 - 內房股華潤置地  （01109）  可以吸納嗎？
37：18 - 物管股融創服務  （01516）  現價可以吸納嗎？
39：08 - 盈富基金  （02800）  需要停供嗎？
40：23 - 復星醫藥  （02196）  現價短炒可以嗎？
41：25 - 信義玻璃  （00868）  股價前景如何？
42：42 - 騰訊  （00700）  未有持貨可以買嗎？
44：06 - 港股開市後市況速報
45：01 - 財經日誌提提你

5G 美股 騰訊 股票 恒生港股通小型股指數

下一篇文章

【ET財經早點1分鐘】中證監：對企業上市地持開放態度 滙豐今午業績聚焦派息
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