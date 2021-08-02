▲ 【ET開市直擊】8月開局還看政策 如何布局穩中求勝？（歡迎留言問股）

港股8月開局恒指走勢將會如何？散戶如何調整投資策略部署？獨立股評人盧嘉偉今早9時於《ET開市直擊》為你布局。

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重溫上日《ET開市直擊》：

00：45 - 外圍市況速報

04：04 - 8月市況預測審慎

07：15 - 8月倉位如何部署：「政策股」不宜沾手

09：45 - 8月倉位如何部署：「芯片股」值得留意－中芯 （00981） 、華虹半導體 （01347）

12：19 - 長綫投資 港交所 （00388） vs美股（ASML）哪股較好？

15：27 - 美股亞馬遜（AMZN）現價可以吸納嗎？

18：25 - 滙豐沒有持貨 現價可以買嗎？

20：27 - 贛鋒鋰業 （01772） 有貨應獲利還是繼續持有？

22：56 - 華虹半導體 （01347） 現價可否吸納？

24：05 - 港股開市前表現速報

26：20 - ET個股推介－海豐國際 （01308）

27：44 - 美股亞馬遜（AMZN）vs谷歌（GOOL）長遠持有哪股較佳？

29：00 - 建滔積層板 （01888） 受惠5G值得考慮

30：49 - 和記電訊 （00215） 目的收息現價可以吸納嗎？

32：30 - 藥明生物 （02269） vs 信達生物 （01801） 哪股更值得投資？

34：12 - 小米 （01810） 前景如何？

35：51 - 內房股華潤置地 （01109） 可以吸納嗎？

37：18 - 物管股融創服務 （01516） 現價可以吸納嗎？

39：08 - 盈富基金 （02800） 需要停供嗎？

40：23 - 復星醫藥 （02196） 現價短炒可以嗎？

41：25 - 信義玻璃 （00868） 股價前景如何？

42：42 - 騰訊 （00700） 未有持貨可以買嗎？

44：06 - 港股開市後市況速報

45：01 - 財經日誌提提你