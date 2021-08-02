【開市9點半】中證監對企業上市地點持開放態度　港股印花稅今上調

（1）美國證交會（SEC）上周五發聲明，要求中資企業必需披露中國政府干預其業務的風險，否則無法在美上市。中證監回應指，兩地應就中概股監管問題加強溝通，又指當局一直對企業的上市選擇地點持開放態度，這也意味中證監未有對中資企業赴美上市「落閘」。

即睇開市9點半重點：

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【中概股風暴】中證監﹕對企業上市地點持開放態度 將提高政策措施的可預期性

（2）上周美股三大指數回調，本周宜聚焦美國7月非農就業數據，這反映美國經濟復甦狀況是否健康。市場料將從6月份的85萬人增至90萬人，失業率就由5.9%下降至5.7%。

【本周焦點】美國7月非農就業料升至90萬 關注阿里巴巴周二公布業績 港股印花稅正式上調

（3）網易 （09999） 旗下網易雲音樂已通過上市聆訊，最快本周啟動上市計劃。

【新股IPO】網易雲音樂通過港交所聆訊 首季經調整虧損2.8億元（第二版）

（4）恒大 （03333） 系繼續有資金回籠，恒大全資子公司將出售恒騰 （00136） 11%股權，涉資32.5億元，惟騰訊 （00700） 有份接貨，或可支撐股價。

【恒大3333】恒大賣部份恒騰股權套現32.5億元 騰訊有份接貨

（5）今日起，用滙豐 （00005） PayMe在任何PayMe for Business商戶消費滿100元，有機會獲取500元獎賞，參加挑戰更可獲得限量的姜濤親筆簽名紀念品。

【消費獎賞】滙豐PayMe推400萬元獎賞 姜濤送上親筆簽名紀念品

（6）理想汽車（美：LI）7月交付量創紀錄。

【電動車】理想汽車7月交付量達8589輛 創單月交付量紀錄

（7）毛記葵涌 （01716） 林日曦宣布辭任所有職務，但原因非打算移民。

林日曦辭任毛記葵涌執董 悉售全數股份 Facebook發文「成日都想離開comfort zone」

（8）新秀麗 （01910） 出售事項可讓公司集中資源以繼續發展其核心業務。

【新秀麗1910】新秀麗2.8億出售保護殼設計公司Speck

（9）A股好過港股？北上基金勁過南下。

【互認基金】北上基金勁吸金 累計淨流入163億元人幣

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊