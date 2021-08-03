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【新股IPO】AI獨角獸第四範式擬來港上市 集資約46.5億元、獲工行等五大國有行投資

新股IPO 10:20 2021/08/03

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內地媒體報道，人工智能獨角獸第四範式擬來港上市。

中國證監會資料顯示，人工智能（AI）獨角獸已提交《境外首次公開發行股份審批》材料。據外電報道指，公司計劃集資約6億美元（約46.5億港元）。此前，據內媒報道指，若該材料獲得受理，第四範式或快將遞交招股書。

第四範式是第一家由工行 （01398） 、農行 （01288） 、中行 （03988） 、建行 （00939） 、交行 （03328） 五大國有銀行投資投資的初創。

在2020年4月的C+輪融資時，第四範式的估值達20億美元（約156億港元）。第四範式至今已累計完成11輪融資，其他投資者包括紅杉中國、創新工場、聯想創投、春華資本等。

蘋果供應商伯恩光學遞交上市申請　集資約156億元【下一頁】

第四範式成立於2014年，是人工智能平台與技術服務提供商，主要通過AI幫助客戶進行智能升級，加速傳統產業的轉型進程，提升企業運營效率，業務範圍覆蓋金融、零售、製造、能源、醫療、互聯網、媒體、物流、農業、高科技等行業。

公司目前擁有超過8000個客戶，包括工商銀行、招商銀行、中石油、百勝中國、永輝超市等。

第四範式創始人戴文淵、陳雨強、胡時偉曾在百度 （09888） 任職，另一創始人楊強曾在微軟亞洲研究院擔任訪問研究員。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳健婷

港股 新經濟股 人工智能 IPO

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