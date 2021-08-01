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東南亞多國確診颷 越南多地延長封城

環球社會熱點 20:00 2021/08/01

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東南亞多地疫情嚴峻，馬來西亞及越南確診人數持續高企。馬來西亞上周日錄得逾1.71萬宗新冠確診個案。越南政府宣布，延長越南首都胡志明市等地封城措施2周，並敦促民眾遵守新冠防疫措施。

泰國死亡慘況堪比南亞海嘯 殮房唔夠用 【下一頁】

馬來西亞周日錄得1.71萬宗確診個案。由於當地疫情持續，民眾不滿當地政府抗疫表現。過百民眾上周六於吉隆坡（Kuala Lumpur）舉行集會，要求首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）下台。示威者高舉黑色旗及標語，上面用馬來語寫著「失敗的政府」，該標語已在當地社交媒體上流行數月。

越南上周六宣布新增8,624宗確診個案，為抑制疫情再多蔓延，越南當局宣布，胡志明市及其他18個南部地區延長封城2周。當局發表聲明敦促南部民眾，嚴格遵守防疫限制。

泰國連續多日確診過萬 布吉要封島  【下一頁】

胡志明市目前是越南疫情最嚴峻地區，確診個案佔全國64%。越南副總理武德儋表示，實施限制措施目的為在胡志明市周圍建立安全帶。

根據市政府數據，該市上周六有1,164人染疫離世。越南衛生部上周五（30日）發出緊急呼籲，因應公立醫院已不堪重負，要求私立醫院接收新冠患者。

責任編輯：李俊儀

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