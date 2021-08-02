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【恒大3333】恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨、恒騰復牌高開逾三成

股市 09:29 2021/08/02

分享：

恒騰（00136）公告，恒大（03333）出售所持有的11%恒騰股權。

恒大系再有新消息，恒騰 （00136） 公告，恒大 （03333） 全資子公司出售所持有的11%恒騰股權，涉資32.5億元。

恒騰今日復牌，高開超過三成，報4.5元，升31.6%；恒大高開2.3%，報5.38元。

據公告，恒大旗下全資子公司Solution Key Holdings Limited作為賣方、以及恒大作為賣方擔保人，與騰訊 （00700） 旗下子公司Water Lily Investment Limited簽訂股份買賣協議。Water Lily Investment Limited將按每股3.2元價格，收購恒騰7%的股份，總值20.7億元。

另外，Solution Key Holdings Limited與另一買方簽訂另一股份買賣協議，同樣按每股3.2元的價格，收購恒騰4%的股份，總值11.8億元。

交易前，騰訊通過Water Lily Investment Limited間接持有恒騰16.9%股權，恒大旗下Solution Key Holdings Limited則持有恒騰約37.55%股權。

交易完成後，騰訊將間接持有恒騰23.9%股權，另一買方將持有恒騰4%股權。恒大旗下Solution Key Holdings Limited持股減至約26.55%。

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編輯﹕賴奕羚

港股 收購 恒大 騰訊控股（00700） 中國恒大（03333） 恒騰網絡（00136）

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