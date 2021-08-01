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【泰國疫情】死亡慘況堪比南亞海嘯 殮房唔夠用

環球社會熱點 20:09 2021/08/01

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泰國單日錄得超過1.8萬宗新冠肺炎確診創新高，有數千名新冠患者死亡而殮房也爆滿，堪比南亞海嘯造成的慘況。泰國因應疫情擴大封鎖範圍料影響全國4成人口，而不少負責超渡死者的僧侶也穿著保護裝備協助抗疫。

【美國疫情】佛州佔五分一新確診 仍禁學校頒口罩令 【下一頁】

泰國周日（1日）宣布再增1.8萬宗確診，目前的活躍確診個案達到20萬宗，更有近5,000名新冠患者病情危急。泰國同日增133名新冠患者死亡，累計死亡人數達4,990。

疫情下死亡人數急增，殮房也爆滿。曼谷附近的法政大學醫院（Thammasat University）殮房設有10個凍櫃，平時每日最多驗屍7次。但新一波疫情爆發後，殮房每日都要處理超過10具遺體。

院方透露殮房為死因不明的患者驗屍後，發現有兩成死者生前感染新冠肺炎，認為新冠疫情導致殮房壓力大增。院方稱南亞海嘯發生時，他們要出動貨櫃來存放未能辨別身分的遺體。現時院方雖然未出動貨櫃，但已經要額外購買2個凍櫃來存放遺體。

【新冠疫苗】以色列調查：近半國民無意打第3針 【下一頁】

泰國有13府正實施最高級別的防疫限制，措施將會延長至本月底，首都曼谷也受影響。至於另外16府也提升至最高防疫級別。

最高防疫級別下，商場内出售必需品的商店才可開放、禁止民眾於餐廳堂食、禁止5人以上聚會、每晚9點至凌晨4點期間實施宵禁。全國約有4成人口受影響，受影響地區佔全國國内生産總值約四分之三。

負責誦經超渡死者的僧侶除了穿著袈裟，更披上一身防護裝備。僧侶近日在曼谷貧困社區工作，包括採集檢測樣本、向患者分發氧氣樽、食品和醫療用品、協助將死者抬到火葬場。

有僧侶表示他們一直靠信眾的捐獻維持生計，在疫情爆發時決定走上前綫回饋民眾，也希望鼓勵民眾繼續對抗疫情。

責任編輯：鄭錦玲

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