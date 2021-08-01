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【5000元消費券】商戶看好消費券能刺激銷情　預期消費效用一星期後浮現

商業 19:55 2021/08/01

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商戶普遍指，看好消費券能刺激銷情錄得增長，預期效用最快一星期後浮現。

政府昨日起發放第一期電子消費券，港人急不及待領取消費券購物，有商場表示人流及車流較一般假日多；同時密鑼緊鼓推動各項優惠，吸引港人消費。商戶則指，看好消費券能刺激銷情錄得增長，預期效用最快一星期後浮現。

【5000元消費券】電子消費券最快周日到手　8成受訪港人或會額外消費

海港城回覆本報查詢表示，昨日海港城停車場2千多個車位於中午前已經全部爆滿並出現車龍。場内多家店鋪包括影音電器、化妝品、餐廳食肆均人頭湧湧，而廣東道名店亦有人龍。截至昨午4時，顧客量及車流已較一般假日多15%。同時，海港城及時代廣場於上月推出的消費券登記獎賞，至今已派發總值超過5000萬的優惠券，預計更多顧客會於8月免費換領。

除此之外，其他商場亦乘上消費券熱潮加推優惠，送出商場現金券。例如朗豪坊的消費抽獎活動，可贏取10,000元商場現金禮券；新城市廣場亦有消費獎賞，可獲1500元商場消費券。

零售商戶方面，南北行聯營業務發展經理崔家權指，收到門店同事反映，昨日已有不少客人使用消費券購物，且願意購買中高價位產品的客源亦有所增加，「不少客願意補少少錢，購買2000至3000元價位產品」。他預期１個月後才能真正反映消費券為銷情帶來的效用，並表示對銷情感樂觀，期望可比去年同期錄1成以上增幅。

太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明表示，昨日確實會有少量人使用首期2000元消費劵補錢購買珠寶鐘錶，但他認為消費券對日常用品消費幫助最大。雖然珠寶鐘錶業不是最受惠，但他也樂見消費券出台能為本港消費氣氛帶來正面幫助。該品牌亦針對消費券再推2至3款2000元以下的新款產品，他期望在消費劵帶動下，此類價位產品銷情可有1至2成增長，預期消費效用最快一星期後才浮現。

在旺角商場的精品店妹豬日常創辦人蔡錦凰表示，首日有客人用消費劵付款，但數量不多，截至下午未見銷售額有明顯增長，而使用消費券的客人人均消費約100至200元，與日常客人的人均消費相若。她預期，下周起會市民將陸續用消費券購物，期望為其店帶來2至3成生意增長。

商貿平台掌舖Boutir則針對消費券設立網上市集，截至昨日為止，有逾150家商戶參與。掌舖創辦人吳家嘉表示，市場預期消費券整體涉及360億元消費額，其中１成為網上消費，他預計這些網上消費大部分會流向大商戶，故希望為中小企或小店爭取當中三分之一市場份額。掌舖昨日更在尖沙咀設置宣傳車推廣，他指，不少市民得知與消費券相關，都願意停下腳步了解優惠詳情，相信消費券出台能推動本港整體經濟。

【電子消費券】消費券首日發放、商場人頭湧湧　海港城店鋪現人龍（圖集）

記者：蘇穎琪

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