林日曦辭任毛記葵涌執董　悉售全數股份　Facebook發文「成日都想離開comfort zone」

▲ 毛記葵涌（01716）集團創辦人之一徐家豪（林日曦），周日（1日）在社交平台發表「我的辭職信」為題的文章，表示已辭任所有職務。

毛記葵涌 （01716） 集團創辦人之一徐家豪（林日曦），周日（1日）在社交平台發表「我的辭職信」為題的文章，表示已辭任所有職務，並把所持有的股份均轉讓給姚家豪、陸家俊兩位拍檔。

據港交所公告，從即日起，徐家豪辭任執行董事職務，以投放更多時間處理個人事務，徐家豪亦不再於集團旗下任何成員公司擔任任何職務，並確認與董事會無意見分歧。

另外，徐家豪在周日已與姚家豪、陸家俊訂立買賣協議，同意出售將以800萬元出售所持有的Blackpaper BVI股份。

姚家豪、陸家俊向徐家豪承諾，在完成交易後的6個月內，需向林日曦指定的若干長期服務僱員轉讓675萬股股份，相關僱員亦不得在5年內出售股份，並需就公司所有事宜與陸家俊及姚家豪等一致行動。

另外，姚家豪、陸家俊亦承諾，在5年內，他們跟Blackpaper BVI需繼續作為毛記的一組控股股東，期內亦不得轉售相關股份，並須促使Blackpaper BVI不得向任何其他第三方出售全部或任何不可轉讓股份，致使不可轉讓股份佔毛記股權少於65%。

Blackpaper BVI持有毛記葵涌約67.5%股權，為集團大股東，目前由林日㬢、陸家俊及姚家豪分別持有33.33%股權。交易完成後，陸家俊及姚家豪將分別持有50%股權。

不是打算移民

徐家豪在社交平台發表「我的辭職信」為題的文章，表示自己辭職的原因不是打算移民、亦不是內部權鬥。他表示，自己在「同一間公司、同一個崗位做足11年」，直言自己「跟大部分打工仔一樣」，「成日都想離開comfort zone，成日都想辭職」。

他坦言﹕

「我也跟很多打工仔一樣， 無論幾想離開公司都好， 到準備遞信的一刻， 也總會留戀，總會猶豫，總會拖延。」

他指，為妥善安排交接，將公司、同事帶來的影響減到最低，他用了2年時間，一邊慢慢退下來、不再參與公司營運。

他亦表示，周日已把自己所有股份，以相對低價的價錢轉讓給兩位拍檔，並把其中一部分股份分配給幾位員工，以答謝他們多年來的付出。

相關文章﹕

【異動股】壹傳媒停牌 毛記葵涌炒高曾升逾1倍、萬華媒體升逾9%

【異動股】100毛旗下藝人東方昇擬被告 毛記葵涌先急升後倒跌17%

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯﹕賴奕羚