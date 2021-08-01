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辛偉誠嫌英旅遊限制太嚴 私下力勸約翰遜放寬

環球社會熱點 20:30 2021/08/01

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英國等國家皆期望盡快復甦旅遊行業，英國傳媒報道，英國財相辛偉誠寫信呼籲英國首相約翰遜放寬旅遊限制，以拯救英國旅遊業及經濟。辛偉誠指英國旅遊限制較其他國家嚴格，憂慮較難吸引海外旅客到訪。

英國確診數反彈 新增逾3.1萬 【下一頁】

《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）引述消息報道，辛偉誠（Rishi Sunak）已致函約翰遜（Boris Johnson），呼籲放寬英國旅遊限制，趁夏天旅遊旺季振興經濟。

辛偉誠警告，英國入境措施比其他國家更嚴格，較難吸引遊客到訪，正在損害英國經濟，特別是旅遊業復甦。辛偉誠指，英國入境政策落後於國際競爭對手，對國內就業情況產生不利影響。

英國內閣成員將在本周四（5日）開會議商討英國旅遊措施，相關政策將適用於8月大部分時間。報道引述財政部消息人士指，部門並未否認致函一事，但表示信件與會議無關。

英國放寬歐美旅遊限制 打完疫苗入境免隔離 【下一頁】

報道又引述政府高層消息人士指，辛偉誠及約翰遜都憂慮，雖然英國疫苗接種速度領先全球，但卻因嚴格旅遊限制而未能從中得益。惟英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，因應法國等國家變種病毒傳播情況，需在旅遊措施上保持謹慎態度，避免有削減疫苗效用的變種病毒在英國傳播。

責任編輯：李俊儀

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