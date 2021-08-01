【教育股風暴】新東方取消明日董事會會議及業績發佈

▲ 因應監管動態，新東方取消8月2日董事會會議及業績發佈。

新東方 （09901） 宣布，鑑於近期的監管動態，將取消原定於8月2日舉行的董事會會議及2021財年第四季度的業績發佈，以及原定於8月3日美國東部時間上午8時進行的業績電話會議及網絡直播。公司將在未來適當的時間提供進一步更新資料。

本港券商降教育股孖展比率至一至兩成 耀才不再接受新東方股票抵押【下一頁】

7月24日內地官方正式發佈《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，提出學科培訓機構登記為非營利性機構、外資不得通過合約安排等方式擁有學科類培訓機構的所有權、禁止學科類培訓機構在公共假期、周末及學校放假期間提供有關義務教育學科的輔導服務等。

「雙減」新規重挫校外培訓行業，新東方自新規釋出以來已累瀉67%。新東方早前表示，公司正考慮採取適當的合規措施，預期將對與中國義務教育制度學科有關的校外輔導服務產生重大不利影響。

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編輯：陳健婷