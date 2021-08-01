【互認基金】北上基金勁吸金 累計淨流入163億元人幣

▲ 本港基金在內地開賣累計吸資163億元，較北水產品在港多逾百億元。

外滙管理局剛公布上半年中港互認基金的最新統計，持續北熱南冷，北上基金的淨流入額，遠勝北水產品南來的銷情，截至今年6月底止，本港基金在內地銷售的累計淨吸資額為163.88億元（人民幣，下同）。反觀，內地產品在港的銷情，雖突破7億元新關，達7.73億元，但相比北上基金的吸金額，仍差天拱地，北上較南下基金多逾156億元，或高達20倍。

名牌北水基金撐港股【下一頁】

跨境基金互認自2015年開通以來，翌年開始外管局按月公布數據，北熱南冷狀況已持續逾5年，難怪中外資產管理公司爭相把旗艦基金，申請在內地推售。中證監今年已批准9隻新基金，包括高騰亞洲收益基金、興證國際核心精選系列-中國核心資產基金、以及瑞銀資產管理旗下多隻產品。

據天天基金網統計，目前北上基金約102隻（計及1隻成分基金普遍拆開不同類別、如A、B類單位等），如早自2015年新規出台巳搶閘申批的滙豐（HSBC）、中銀系、摩根資產、恒生（00011）、東亞（00023）及惠理基金等。相反南下產品僅約29隻，但實際在零售層面正式有售或少於一半，而自2019年易方達以來，已再鮮有南下新產品獲批，市料或跟內地基金礙於銷情慘淡，故不再把產品南來。

市場現正關注，日後跨境理財通若開通，會否重蹈此局面，皆因本港基金選擇多，不少投資環球股債市場，作多元化布局而添賣點。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪