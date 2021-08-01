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【美國疫情】佛州佔五分一新確診 仍禁學校頒口罩令

環球社會熱點 18:40 2021/08/01

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佛羅里達州成為美國新冠肺炎疫情新重災區，破紀錄單日新增超過2.1萬宗確診，美國約五分一新增確診個案來自佛州。但佛州州長更曾下令禁止學校要求學生戴口罩。

【新冠疫苗】以色列調查：近半國民無意打第3針 【下一頁】

以色列開打輝瑞疫苗增強劑 60歲或以上人士優先 【下一頁】

根據美國疾控中心（CDC）的數據，美國上周五（7月30日）單日新增10.1萬宗確診，而佛州同日新增2.1萬宗確診，相等於佛州佔全國單日約五分一的確診個案。

而佛州在今年1月7日的疫情高峰期也僅新增1.9萬宗確診，反映佛州現時疫情已超越上一波疫情高峰。美國有超過61.5萬新冠患者死亡。根據美國全國廣播公司（NBC）統計，其中最少3.8萬死者來自佛州，佔整體死亡人數約6%。

共和黨籍佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）早於5月初已宣布首階段重開，早過美國大多數州分。他自去年秋天以來，一直沒有恢復任何形式的強制防疫措施。

而疾控中心上周發布指引，建議幼兒園、小學及中學學童在秋天學期起應戴口罩返校。但德桑蒂斯上周五簽署行政命令，禁止學校要求學生戴口罩。

【新冠疫苗】德國擬推自費檢測 鼓勵接種 【下一頁】

美國全國疫情也正在惡化。佛州醫院協會（Florida Hospital Association ）上周五指，全國住院新冠患者數字已逼近去年高峰。而佛州中部的主要醫療系統AdventHealth更提出旗下醫院將暫停進行非緊急手術，以騰出更多資源治療新冠患者。

但隨著Delta變種（印度首先發現）於美國境内持續擴散，有衛生專家警告無接種疫苗者染疫的個案只會不斷增加。德州兒童醫院疫苗開發中心聯合主任霍特玆（Peter Hotez）指出，儘管目前南部疫情已很嚴峻，但他估計大量未打針民眾很可能染疫。

專家估計疫苗接種率最低的州會爆疫。阿拉巴馬州為全國完成接種率最低的州，僅有34%人口完成接種疫苗。該州的7日確診平均數也在三周内增至近6倍。

責任編輯：鄭錦玲

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