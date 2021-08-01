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【東京奧運】以色列首金 男子自由體操大熱奪冠

環球社會熱點 19:13 2021/08/01

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東京奧運各項賽事正如火如荼進行，各國及地區陸續有獎牌進賬。以色列男子體操選手多爾戈皮亞托周日（1日）於自由體操項目大熱奪冠，是以色列在東京奧運獲得的首面金牌。多爾戈皮亞托是2屆世界錦標賽亞軍，是以色列於東京奧運的摘金希望。

美國新水神迪素東京奧運摘5金 50米自由泳破紀錄 【下一頁】

現年24歲的多爾戈皮亞托（Artem Dolgopyat）開局時有輕微失誤，但因其動作難度較高，成功彌補他開局失誤所失的分數。俄羅斯奧委會（ROC）選手納戈爾内（Nikita Nagornyy）早前已贏得男子體操團體賽金牌，也是奪金大熱。但他展示空翻三周動作時因轉過龍及跌倒，失分過多無緣獎牌。

而西班牙選手薩帕塔（Rayderley Miguel Zapata）與多爾戈皮亞托同獲14.933分，完成度得分也相同。但由於多爾戈皮亞托的動作難度稍勝一籌，在難度分方面以0.1分之差，險勝薩帕塔贏得男子自由體操冠軍。中國選手肖若騰則14.766分奪得銅牌。

多爾戈皮亞托為以色列贏得今屆奧運首面金牌，也是繼弗里德曼（Gal Friedman）2004年雅典奧運於滑浪風帆項目奪金後，以色列參加奧運會多年來贏得的第二面金牌。

以色列總理貝內特（Naftali Bennett）祝賀多爾戈皮亞托創造歷史，稱他是所有以色列人的驕傲。

湯普森東京奧運衛冕百米女飛人 牙買加包辦頭三 【下一頁】

多爾戈皮亞托1997年於烏克蘭出生，12歲隨家人移居以色列。父親曾是一名體操運動員，他受父親影響6歲起接受訓練。多爾戈皮亞托於2017及2019年世界錦標賽上皆奪得銀牌，今次更成功於奧運衝金。

責任編輯：李俊儀

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