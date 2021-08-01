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【香港經濟】港下周五正式公布次季GDP 專家最樂觀料全年經濟升7.4%

Hot Talk 18:30 2021/08/01

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財政司司長預告於8月13日上調全年GDP預測，最進取的專家料升7.4%。

政府於下周五（8月13日）正式公布本港第2季經濟數據（GDP），而上周五（7月30日）已公布的次季生產總值預估，既低於市場中位數7.8%預測，只升7.5%，亦較首季的8%增幅低0.5個百分點。綜合一眾專家的最新估計，舉大新（02356）為例，該行仍維持今年全年7.4%漲幅，暫為市場最樂觀的估計。

專家最新對香港GDP預測，可按下圖了解

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此外，恒生（00011）首席經濟師薛俊昇日前對媒體說，料下半年GDP升幅介乎5至6%，今年全年則升7.3%。星展香港經濟師謝家曦亦對媒體指，受私人消費開支等推動，料今年全年GDP約升6%。

瑞銀上調港GDP全年增長預測至7%【下一頁

大新高級經濟師溫嘉煒原本已作大膽預估，料次季GDP勁彈8.9%，實際遠遜預期1.4個百分點。可是，他回應本報查詢指，仍維持全年預估上升7.4%，明年則放緩至僅錄得2.6%漲幅。至於按季度預測，也保持今年第3季升6.6%、第4季則升6.3%。華僑永亨經濟師李若凡也暫維持今年全年約升5到6%預估。

財政司司長陳茂波今早（8月1日）接受電台訪問明言，本月中公布第2季GDP，屆時會上調3月時在預算案的預測，當時料只升3.5%至5.5%。而今日開始派發總額360億元電子消費券，首期約110億元，相信整體金額可提振經濟約0.7個百分點。

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【香港經濟】陳茂波﹕消費券已錄逾610萬人登記　料最新失業率改善

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

香港 GDP 經濟數據及調查 宏觀分析

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