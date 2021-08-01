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【鱷王觀點】橋水達利奧﹕中國沒有放棄資本市場　稱投資者對近期監管過度反應　

Hot Talk 21:14 2021/08/01

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達利奧又有新的投資看法。

中國監管部門近月加強整頓部分行業，引發外界憂慮，有關監管會否蔓延至整個資本市場。全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達利奧（Ray Dalio）在社交媒體發文表示，近日有西方投資者把中國監管動作錯誤解讀成反資本主義，反映他們並不熟悉中國國情。他認為，中國並沒有打算放棄國際資本市場，並呼籲投資者不要對中國近期的監管措施過度反應。

達利奧：資本主義需重新設計，詳見﹕【下一頁】

達利奧稱，大部分觀察中國的西方人士沒有與中國的政策制定者有直接聯繫，亦沒有仔細留意政策出台的細節，導致他們不願意相信中國真心想透過資本市場促進社會發展。他指，即使中國在過去40多年來，一直改革開放市場，但該批人士仍把近期監管校外培訓機構及滴滴的舉措，錯誤解讀成中國反資本主義的開端。

他解釋，在滴滴事件中，監管機構阻止滴滴上市，僅為了處理數據安全問題，而校外培訓行業受到整頓，此舉僅為阻止教育不平等繼續加劇，降低生育成本，減少家庭的經濟負擔，以應付中國未來的人口老化問題。

中國實行「國家資本主義」？

他又指，中國實行「國家資本主義」（"State Capitalist System"），意指國家在資本主義的框架下，為大多數人民謀取福利。在此制度下，資本家及資本市場的參與者較國家擁有次等級別的地位。若他們認為自己有權控制整個國家的發展，他們將會為自己的錯誤付上代價。

達利奧認為，投資者不應預期，中國所採用的資本主義會完全跟西方的資本主義一樣，而投資者亦需明白，中國監管機構現時仍在摸索建立市場的監管框架。他指，中國有時政策的轉變速度太快，或會超出外界預期，因而令市場產生疑慮，令外界誤會中國的政策方向。

投資者應同時重視中美市場

他亦指，留意到近日地緣政局出現變化，美國對中國的政策取態明顯出現改變，例如更改有關中國企業上市的要求、或禁止美國人投資部分中國企業。但他形容，上述行為僅為短期波動（"wiggles"），而非整體大趨勢。他預期，中美市場將繼續競爭，而投資者在建立其投資組合時，應同時重視上述兩個市場。

有網民批評，達利奧對中國的政治意識形態一知半解，認為達利奧把中國開放市場的行為，錯誤解讀成中國擁抱資本主義，但實則中國只是把市場改革當成純技術性的政策工具，以實踐共產黨的理念。

全文可看﹕連結

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編輯﹕賴奕羚

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