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【樓市現象】消費劵一出大家趕去購物 周末十大屋苑成交再跌11%

股樓投資 18:19 2021/08/01

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消費劵一出，帶旺零售消費市道，各大商場人流暢旺，反觀樓市氣氛相對欠動力。據利嘉閣的數據，在周六、日(7月31至8月1日)十大指標屋苑累錄17宗二手成交個案，按周減少11%。

【筍盤推介】沿河而建屋苑環境優美 實用率仲達85% 2房單位減價15萬放售，詳見【下一頁


利嘉閣地產總裁廖偉強表示，在欠缺一手大盤帶動下，市場氣氛較為平靜，而且早前港股急挫，亦令部分投資者及用家態度轉趨審慎，稍稍削弱周末二手交投動力。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在周六、日十大指標屋苑累錄17宗二手成交個案，雖然較上周末(7月24至7月25日)的19宗減少11%，但已連續24個周末錄得雙位數成交，交投保持活躍不俗。

【職場出路】幼兒教育學位課程年年「爭崩頭」 幼兒工作員與幼稚園教師有何分別?，詳見【下一頁

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廖偉強指出，二手業主普遍待價而沽，買家整體入市步伐較早前放緩，但二手交投仍處於窄幅區間波動，上落變化不大。然而，廖氏認為，政府的5千元消費券計劃，料可增加市面人流及消費，推動本港經濟加快復甦，同時可增強置業人士對後市信心，有助刺激樓宇買賣氣氛，故看好未來一兩周二手屋苑交投。

本周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，新界區表現最好，共錄得9宗成交，按周少1宗；而九龍區錄得5宗成交，按周減少2宗；至於港島區則錄得3宗成交，按周多1宗。若以屋苑劃分，以沙田第一城表現最佳，錄得5宗交投；其次為太古城、黃埔花園、嘉湖山莊及映灣園各錄得2宗買賣；而康怡花園、麗港城、新都城、美孚新村各有1宗成交；至於杏花邨則暫未錄得成交。

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記者：陳詠妍

二手市場 電子消費券 地產 成交 麗港城 嘉湖山莊 沙田第一城 太古城

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