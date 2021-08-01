【澳元定存】澳元定存高息王達10厘 澳央行周二議息料按兵不動

▲ 悉尼再度封城累經濟，市料澳洲央行被逼押後退市大計。

澳洲央行將於本周二（8月3日）議息，專家普遍預期，礙於悉尼疫情惡化，上周五（7月29日）再封城多一個月，澳紐旅遊氣泡又再緊急煞停，唯恐拖累經濟，遂料澳央行將被逼拖慢收水退市步伐，利淡澳元滙價的短期走勢，且預計其政策利率不變。恒生（00011）首席巿場策略員溫灼培對媒體說，本來澳洲央行曾打開口牌，擬於9月開始縮減買債，但受累變種病毒肆虐，恐第3季經濟轉差，料央行或會反口，推遲收水時間表，不利澳元滙價，但相信澳元兌美元在0.73有支持。

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談及澳紐加3大商品貨幣的投資價值，花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧認為，紐元較澳元更具值博，但最看好加元。他逐一剖析，先說紐元，新西蘭央行的鷹派取態，或繼續支持紐元強勢。再者，如果美國實際利率反彈，這會導致全球正面風險背景更加積極，屆時紐元比澳元更適合逢低買入並持有。但須注意，紐元兌美元通常在8月份趨於季節性下跌，料3個月內目標暫維持在0.7。

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加元方面，黃栢寧預計，油價會進一步轉強，意味利好加元的動力持續。况且，加拿大央行於7月再縮減買債後，該行的基本預測是10月會進一步縮減買債，至今年底淨買債為零，及至2022年開始加息。何況市場亦憧憬，加拿大央行愈來愈大機會，比市場預期更早加息，利好加元。料美元兌加元無論是3個月、半年及12個月的目標，皆為1.2。

至於澳元，黃栢寧預期，澳洲央行可能於短期內，需要維持高度寛鬆貨幣政策更長一段時間，主要因為變種病毒仍纏繞澳洲，為支持經濟繼續復甦，要維持寛鬆幣策，這或包括延長每周50億澳元的買債計劃。唯其如此，相信央行不大機會掉頭加大買債，因現時澳洲的債息水平偏低。

黃栢寧補充，市場對聯儲局於上周四（29日）的會議，整體的回應是偏鴿的解讀，令美元回軟，相信亦對澳元有支持。澳元兌美元3個月、半年及12個月目標皆為0.78。

華僑銀行經濟師謝棟銘直指，澳洲央行堪稱是最鴿派的主要央行，料澳元上落區間介乎0.7049到0.7366，目標價0.7524。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪