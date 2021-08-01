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【物流供應】嘉里物流增設秘魯辦事處　吸引採礦、醫藥行業客戶

商業 17:34 2021/08/01

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嘉里物流聯網早前於秘魯利馬開設辦事處，以擴展拉丁美洲覆蓋範圍。圖為該企在泰國的據點。（資料圖片）

嘉里物流聯網 （00636） 早前於秘魯利馬開設辦事處，以擴展拉丁美洲覆蓋範圍，及將其環球網絡增加至60個國家和地區。

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據嘉里物流聯網公布， Kerry Logistics Peru S.A.C.（嘉里物流秘魯）已於今年7月開業，擴大嘉里物流聯網於拉丁美洲的網絡覆蓋，加強其國際貨運能力，並捕捉秘魯出口貿易機遇。

嘉里物流秘魯將會提供一系列涵蓋空運、海運、清關及國內運輸服務的供應鏈解決方案，目標市場包括採礦、成衣、汽車、高科技，以及醫藥行業。據該企指出，秘魯是全球第二大銅、銀及鋅出產國，採礦業是秘魯經濟發展首要動力，秘魯團隊將為採礦業客戶提供專業的空、海運服務，以及採礦器材及零件運送。

該辦事處亦能為秘魯成衣製造商提供出口服務，為國際品牌配送優質棉製品，以及運送高級羊駝毛成衣至全球。此外，團隊亦為石油和天然氣、可再生能源、電力及能源等行業提供工業項目物流解決方案。

嘉里物流聯網集團總裁馬榮楷表示，開設秘魯辦事處是嘉里物流聯網拓展其拉丁美洲網絡的重要一步。在全球供應鏈受到嚴重擾亂後，嘉里物流聯網將在美洲加強覆蓋，包括由美國阿拉巴馬州亨茨維爾及佛羅里達州邁阿密，往來拉丁美洲的貨運路線，將有助洲際貨物運輸。

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責任編輯：葉泳珊

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嘉里物流（00636） 汽車 拉丁美洲 經濟 貿易 運輸 利馬 秘魯

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