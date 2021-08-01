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【本周焦點】美國7月非農就業料升至90萬　關注阿里巴巴周二公布業績　港股印花稅正式上調

股市 17:16 2021/08/01

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市場聚焦美國7月非農就業數據。

本周宜聚焦美國7月非農就業數據，以反映美國經濟復甦狀況是否健康；中國7月財新製造業及服務業PMI，及中國7月進出口數據亦將於本周發布。業績方面，重點關注阿里巴巴 （09988） 周二公布的業績，及阿里管理層對於反壟斷等內地連串監管下，對互聯網行業前景的看法。

據彭博預測數據，美國7月新增非農就業人數將從6月份的85萬人增至90萬人。失業率預計將從5.9%降至5.7%，平均時薪的按年升幅預計增至3.9%。中國方面，7月財新製造業和服務業PMI分別於周一（8月2日）及周三（8月4日）發布。

阿里巴巴本周二將公布業績，為首隻本港科技股出爐次季業績，市場關注管理層在內地連串監管下，對互聯網、電商行業前景的看法，及公司因「二選一」壟斷行為被罰後，業務的最新發展。另外，中芯國際 （00981） 預計周四（8月5日）公布業績。

備受關注的教育股，新東方 （09901） 及好未來（美：TAL）原定本周公布業績，但兩間公司於周六均宣布取消業績發布計劃。

此外，港股投資者需留意，股票印花稅本周一會由0.1%上調至0.13%，市場預計交易成本上升，會削弱港股市場吸引力，但對港股的影響料已在港府宣布這動作時反映。

編輯：區嘉俊

港股 經濟 阿里巴巴－SW（09988） 新東方—S（09901） 中芯國際（00981） 就業人數 印花稅 阿里巴巴 中國 美國

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