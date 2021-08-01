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【美股焦點】亞馬遜周五跌逾7%　績後遭多間大行下調目標價

股樓投資 17:07 2021/08/01

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亞馬遜（美：AMZN）股價周五大跌7.56%。該公司早前公布的財報顯示二季度營收及三季度業績指引均不及市場預期，遭多家投行下調目標價，但大部分仍看好其長期增長前景。

瑞銀將亞馬遜的目標價從4350美元下調至4020美元，維持「買入」評級。該行指亞馬遜第二季營收低於預期，原因是消費者重返商店，參與更多休閒活動，減少了在線支出。 但該行補充，亞馬遜仍佔本季度新增在線支出總額的44%，遠高於過去5年平均佔36%比例。

Oppenheimer將亞馬遜的目標價從4400美元下調至4200美元，維持「跑贏大市」評級。該行預期亞馬遜下半年增長放緩，不過，他仍看好該公司的長期增長前景。

瑞信將亞馬遜的目標價從4850美元下調至4700美元，維持「跑贏大市」評級。雖然大多數投資者將注意力放在低於市場預期的第三季度營收指引上，但該行認為，更重要的是，隨着亞馬遜繼續搭建「最後一公里」配送體系，為擴張Prime會員一日達服務做準備，資本支出將持續上升。不過，該行仍然表示應在股價回調時買入該股。

大摩將亞馬遜的目標價從4500美元下調至4300美元，亦維持「增持」評級。

 

 

【大行點睇】摩通指美團短期或仍有沽壓　惟投資者應趁機開始收集股份  【下一頁

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撰文 : 周兆邦

亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 美股

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