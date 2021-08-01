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【中概股風暴】中證監﹕對企業上市地點持開放態度　將提高政策措施的可預期性

股市 17:27 2021/08/01

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中國證監會表示，，當局一直對企業的上市選擇地點持開放態度。

美國證券交易委員會（SEC）上周五（30日）發表一篇公告，要求中國企業赴美上市前，需向SEC披露更多信息。中國證監會回應指，當局已留意到SEC的聲明，並認為兩地應就中概股監管問題加強溝通。中證監重申，當局一直對企業的上市選擇地點持開放態度。

中證監表示，隨著越來越多企業、投資者、金融機構參與中美兩國資本市場，加強監管合作是「必然的選擇」。當局表示，留意到最近SEC的聲明，認為兩國應繼續就中概股問題加強溝通，「找到妥善解決的方法」。

美國要求赴美上市中國公司披露更多信息，詳見﹕【下一頁】

內地早前收緊企業赴境外上市要求，中證監指，當局一直對企業的上市地持「開放態度」，支持企業在依法合規的前提下，選擇國內或國際兩個市場。當局表示，企業不管在哪裡上市，都應當符合上市地點、運營地點的相關法律法規和監管要求。

此外，近期內地亦有整頓國內不同行業，中證監則指，目前中國主管部門對有關行業進行規範管理，目的只為統籌發展和安全，以及促進市場健康發展。

中證監表示，將與有關部門密切溝通，處理好投資者、企業、監管等各方關係，並進一步提高政策措施的可預期性和透明度。

美國證券交易委員會（SEC）上周五（30日）發表一篇公告，要求中國企業赴美上市前，需向SEC披露更多信息。

展望未來，中證監表示，今年中國經濟穩定恢復，相信只要上市公司「經營狀況是好的，質量是高的」，自然能得到投資者的青睞。當局亦指，中國資本市場的前景判斷「是可預期的」以及「可持續健康發展的」。

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編輯﹕賴奕羚

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