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【著數優惠】點樣攞到姜濤親筆簽名紀念品? 憑PayMe消費滿100元有機會贏500元

理財智慧 17:21 2021/08/01

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電子消費劵成全城熱話，市民消費意欲非常高漲，滙豐宣布，PayMe推出總值400萬港元獎賞，用戶只需於接受PayMe付款的過萬間商戶消費，即有機會獲得高達500港元PayMe餘額，PayMeow更會聯同人氣偶像姜濤為用戶送上多項驚喜。

 由 8月 2日起至 9月 30日，PayMe將在應用程式內推出「PayMe全民轉轉賞」遊戲，用戶只要在任何 PayMe for Business 商戶以PayMe消費滿100港元，即有機會獲取高達500 元獎賞，以及其他精選禮品。PayMe亦將在Instagram 舉辦 PayMeow 舞蹈挑戰，參加者有機會獲得限量的姜濤親筆簽名紀念品。

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PayMe是香港本地開發的電子錢包，現時用戶超過250萬，當中過半是40歲以下的年輕一代。用戶在日常生活中可透過PayMe即時過數予親友，或在餐廳和商店結賬。商用版PayMe for Business持續擴展商戶網絡，個人對商戶（person-to-merchant, P2M）交易數目於2021年首季度按年增長近85%。

【5000元消費劵】首輪2000元電子消費券到手 多區便利店大排長龍 市民四出湧至商場消費，詳見【下一頁

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示：「自2017年推出以來，PayMe已普及至超過全港三分之一人口，方便他們日常與親友轉賬，成為大眾社交生活中不可或缺的一部分。隨著PayMe的用戶基礎和商戶網絡不斷擴展，我們除了為用戶帶來安全易用的服務和多元化的優惠，亦全力推動本港的電子支付發展。」

【麥當勞優惠】麥當勞App下周優惠率先睇 「1蚊歎大可樂」再度回歸 仲有「超值套餐減5蚊」優惠券，詳見【下一頁

PayMe 將提供更靈活的增值方式，提升支付體驗。由8月1日起，用戶以滙豐信用卡增值 PayMe，每月上限增至3,000元，更可享 0.4%的「獎賞錢」回贈。

多家合作商戶將於未來數個星期陸續推出特別優惠，用戶可以密切留意 PayMe應用程式中的 Discover Timeline。

【假日好去處】樂富廣場搞運動嘉年華 設香港街景主題VR跳降傘遊戲 五大體能挑戰站免費開放，詳見【下一頁


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記者：陳詠妍

財富及資產管理 遊戲 姜濤 滙豐控股（00005） PayMe 電子支付

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