【大行點睇】廣發證券予吉利「買入」評級　預計公司即將進入新一輪增長期

廣發證券發表研究報告，予吉利汽車(00175)「買入」評級，預計2021至2023年EPS分別為0.71/1.04/1.33元/股，認為公司合理價值應為31.16元/股，對應21、22年PE估值分別約37/25倍。

廣發證券指吉利正處於下一輪成長的拐點期。公司從2018年開始，經歷了3年有餘的蟄伏調整期後，該行已清晰的看到，目前吉利終端銷量開始穩步回升，庫存水平進一步優化，主力車型迎來換代。該行預計公司即將進入下一輪增長。

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