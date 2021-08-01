  • 28°C
香港時間 : 2021801日 (日) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】廣發證券予吉利「買入」評級　預計公司即將進入新一輪增長期

股樓投資 16:50 2021/08/01

分享：

廣發證券發表研究報告，予吉利汽車(00175)「買入」評級，預計2021至2023年EPS分別為0.71/1.04/1.33元/股，認為公司合理價值應為31.16元/股，對應21、22年PE估值分別約37/25倍。

廣發證券指吉利正處於下一輪成長的拐點期。公司從2018年開始，經歷了3年有餘的蟄伏調整期後，該行已清晰的看到，目前吉利終端銷量開始穩步回升，庫存水平進一步優化，主力車型迎來換代。該行預計公司即將進入下一輪增長。

 

 

【大行點睇】摩通指美團短期或仍有沽壓　惟投資者應趁機開始收集股份  【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

 

撰文 : 周兆邦

港股 吉利汽車（00175）

上一篇文章

【美股焦點】亞馬遜周五跌逾7%　績後遭多間大行下調目標價

下一篇文章

【美股焦點】中金維持富途控股「跑贏行業」評級　股價回調屬買入機會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」
PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【網民熱話】交往4個月　男友支付租金　女友稱一次過租三年可以便宜一點　一個電話揭港男疑墮騙案
【網民熱話】交往4個月　男友支付租金　女友稱一次過租三年可以便宜一點　一個電話揭港男疑墮騙案
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？