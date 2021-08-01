【虛擬貨幣】人行﹕將繼續打撃虛擬貨幣非法活動

▲ 人行上周五（30日）召開下半年工作會議，提及多項政策重點。

人行上周五（30日）召開下半年工作會議，提及多項政策重點，範圍涵蓋貨幣政策、綠色金融、金融領域改革等要點。人行特別提及虛擬貨幣，表示未來將會繼續打壓虛擬貨幣交易。

人行在會議中表示，下半年將督促平台企業對照監管要求，進行全面整改，對虛擬貨幣交易炒作保持「高壓態勢」。人行亦指，該行將堅持對同類業務、同類機構一視同仁，確保能夠按時落實整改。

內地今年第二季頻頻出手打擊虛擬貨幣交易及挖礦活動，人行在今年6月時，曾就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易提供服務問題，約談多間銀行及支付機構。

該行亦曾表示，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產安全。

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編輯﹕賴奕羚