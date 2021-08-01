【美股焦點】中金維持富途控股「跑贏行業」評級　股價回調屬買入機會

中金發表研報，維持富途控股（美：FUTU）「跑贏行業」評級，目標價183美元。

中金在研報中預計，富途2021Q2用户數仍將保持強勁增長，但考慮港股市場換手率回落、獲客成本提升，預計其Q2收入及盈利環比下降。

不過中金強調，考慮富途在牌照資質、用户體驗、技術儲備、資本實力等全方面建立的具備時間壁壘的綜合優勢，其成長路徑清晰、市場空間廣闊，回調反而提供買入機會。

中金預計，富途2Q21收入同、環比+137%/-26%至16.3億港幣，考慮市場回落對換手率的影響及單客成本上升，下調2021/2022年non-GAAP盈利21%/24%至33億/46億港幣。富途當前交易於43x/31x 2021e/22e P/E。考慮盈利調整幅度、但同時考慮到公司市場空間廣闊，下調目標價10%至183美元，對應45x2022e P/E及47%上行空間。

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