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【東京奧運】美國新水神迪素摘5金 50米自由泳破紀錄

環球社會熱點 16:37 2021/08/01

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（新華社圖片）

東京奧運游泳賽事周日（8月1日）進入尾聲，有「新水神」之稱的美國泳手迪素於50米自由泳賽事，游出21秒07的時間破奧運紀錄奪金。迪素同日再於男子4x100米混合接力奪金，於今屆東京奧運共摘得5面金牌，而美國隊在游泳項目橫掃30面獎牌稱霸。

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24歲的迪素（Caeleb Dressel）以首名晉級50米自由泳決賽，於決賽游第4綫。迪素一入水已迅速彈出，21秒07的成績力壓多國選手稱冠。法國選手馬諾杜（Florent Manaudou）游出21秒55的時間摘銀，而巴西選手弗拉圖斯（Bruno Fratus）則游出21秒57的時間摘銅。

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迪素相隔僅一小時再代表美國出戰男子4x100米混合接力，負責游第3棒。里約奧運背泳金牌得主墨菲（Ryan Murphy）游第一棒領先，安德魯（Michael Andrew）於第二棒游蛙泳時落後至第3位。

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其後迪素接第3棒後成功收復失地，以1秒24的優勢反超英國。阿普爾（Zach Apple）於尾棒繼續保持優勢，美國隊最終以3分26秒78的破世界紀錄成績奪得金牌。

英國隊以3分27秒51的時間飲恨抱走銀牌，而意大利隊以3分29秒17奪銅牌。

迪素早前已在男子100米自由泳、男子4x100自由泳接力、男子100米蝶泳項目摘金，他於周日早上一口氣再摘兩面金牌，今屆東京奧運共摘5金滿載而歸。

責任編輯：鄭錦玲

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