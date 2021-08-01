【新冠疫苗】以色列調查：近半國民無意打第3針

以色列搶先全球本月開始接種新冠疫苗第3劑新冠病毒疫苗，惟以色列調查發現，不少民眾對打第3針保留，已完成2劑疫苗接種人士中，僅得52%有意接種第3劑，其中長者接種疫苗意欲較高。調查同時發現，大部分以色列家長不願意兒童接種新冠疫苗，僅得2成3家長明確表示會讓孩子接種。

以色列開打輝瑞疫苗增強劑 60歲或以上人士優先 【下一頁】

位於以色列西部城市海爾茲利亞跨學科研究中心（Interdisciplinary Center）客席教授格林斯坦魏斯（Michal Grinstein-Weiss）上周五（30日）公開於7月26日至28日期間進行調查結果，發現已完成疫苗接種人士中只有52%願意接種增強劑。其中60歲以下人士願意接種比率為47%，而60歲或以上人士則有67%表示有意接種。

相較首劑疫苗接種，數據顯示民眾接種意願大幅下降。格林斯坦魏斯指對結果感到意外，認為以色列衛生局或以為會有更多人願意接種增強劑。

調查結果與現實長者擁有較高接種意欲情況吻合，60歲或以上長者完成2劑接種比例達9成。以色列宣布60歲或以上人士可接種增強劑後，上周五已有數千名長者搶先接種增強劑，並有逾4萬人登記預約本周接種。

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另外，調查同時訪問5至11歲兒童家長，是否願意讓子女接種新冠疫苗。結果發現57%家長不會讓孩子接種，只有23%明確表示願意讓兒童接種，而剩下23%家長指自己尚未決定。若結合家長自身疫苗接種情況，未有尚未接種疫苗家長願意讓孩子接種，而已完成接種家長中，有意讓孩子同樣接種比例稍高於整體有27%。調查指，衛生官員仍未清楚疫苗長期影響，是家長對讓孩子接種疫苗抱有疑慮的最大原因。

以色列近期因Delta變種（印度首先發現）導致確診個案數目回升，根據以色列衛生部數據，近期新增確診個案中53%為已完成疫苗接種人士。受相關數據影響，調查結果顯示僅59%受訪者相信疫苗有助預防感染，69%人士相信有助減少病毒傳播，82%受訪者相信可防止出現病徵。

調查更發現，以色列民眾認為所接收的疫情及疫苗資訊不足。2成受訪者認為疫情只是政府的陰謀論，3分1人士認為媒體過分誇大病毒危險程度。61%民眾認為疫情資訊可信性不足，只有小部分人強烈害怕受感染。格林斯坦魏斯指，相較染疫，民眾更害怕封城帶來的經濟負面影響。但結果顯示，48%民眾認為以色列將再度封城。

責任編輯：李俊儀