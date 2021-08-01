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【異動股】華創證券指上海復旦為芯片行業稀有股份　周五股價再升近5%創新高　年內漲幅已逾120%

股樓投資 16:12 2021/08/01

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華創證券發表研究報告稱，上海復旦（01385）在科創板上市及入選港股通在即，未來有望迎來估值修複，考慮到行業可比公司估值，以及公司作為FPGA領域稀缺標的股，予其2021年79倍PE，對應目標價53.6元，首予「強烈推薦」評級。

該行指全球FPGA市場規模超過70億美金，內地廠商份額佔不足2%。中美貿易摩擦背景下華為、中興等下游客户對於國產化的需求強烈。公司2018年在國內率先發布28nm 工藝製程的億門級FPGA產品，在門級、SerDes速率和通道數都顯著領先同行，同等製程下產品性能直接對標行業龍頭賽靈思。

該行又指公司2019年起向市場導入28nm 製程產品，2020 年相關產品實現收入1 億元，佔FPGA收入的65.30%；毛利率為94.96%，28nm工藝製程FPGA快速放量為公司帶來顯著的業績增量。公司FPGA已成功應用於衞星導航、載人航天等重大工程項目。隨着內地航空航天加速推進以及衞星互聯網產業加速落地，產品需求有望快速增長。公司正在研發28nm製程的PSoC芯片和14/16nm製程的10億門級FPGA產品，未來有望顯著受益於國產替代機遇。

 

【大行點睇】大市風高浪急 中金﹕銀行股估值低、股息吸引 料成資金避險所  【下一頁】 

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撰文 : 周兆邦

上海復旦（01385） 港股

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