【美股焦點】高盛將lululemon列入「確信買入」名單　指集團在市場具領導地位

高盛發表報告，將lululemon（美：LULU)加入「確信名單」中，予「買入」評級，目標價為447美元。高盛認為經濟逐漸從疫情中恢複對於服裝和品牌行業來說是有利的。該行指Lululemon是一個引領者，推動了消費者從線上到線下的聯繫。該行指Lululemon將繼續保持增長和利潤率擴張，其會員計劃和對Mirror的收購將幫助其進一步鞏固市場領導地位。

去年6月Lululemon宣布收購家庭健身科技公司Mirror。Mirror為消費者提供一款科技鏡子，配有攝像頭和揚聲器，售價約1500美元，同時，Mirror每月向用戶收取39美元的訂閱費，消費者可以在家觀看錄製好的健身課程或者健身直播。根據Lululemon 2020年財年第四季度的財報顯示，Mirror為其帶來了1.7億美元的收入，遠高於之前預期的1億美元。

截止2020財年，Lululemon在中國共有55家門店，在全球疫情期間仍新增了17家門店。Lululemon計劃在2021年在中國開設更多的新店，目標在內地一、二線城市增加15至20家門店。

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