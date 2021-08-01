【美股焦點】AMD績後獲多間大行上調目標價　全周升逾15%創歷史新高

AMD周五股價再升逾3%，收報106.19美元，最新總市值為1280億美元。AMD第二季度營收達38.5億美元，同比增長99%；淨利潤達7.1億美元，同比增長352%。

公司績後獲多家大行上調目標價，高盛認為市場低估了AMD的長短期收入增長和利潤率擴張的潛力，因此將其目標價從106美元上調至115美元。高盛重申超微半導體「買入」評級，同時重申集團在其「確信買入」名單中。瑞穗將AMD目標價從107美元上調至110美元；Argus從目標價106美元升至120美元，維持「買入」評級，該行稱，該股當前價格尚未完全反映收入增長、利潤率擴張潛力，和對英特爾市場份額的蠶食。

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