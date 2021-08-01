【大行點睇】美銀證券指小米手機業務增長或放緩　削目標價予「中性」評級

美銀證券發表研究報告指，重申小米(01810)「中性」評級，目標價由30元降至28元，下調2022及2023年經調整盈利4%及3%，以反映手機出貨量及互聯網業務潛在增長或放緩。

報告中指，據公佈的第二季全球及中國智能手機出貨量數據，小米出貨量5300萬部，同比及按季分別增83%及8%，市佔率排全球第二，為17%，緊次18%的三星。該行相信，銷量強勁主要來自歐洲市場的貢獻，而中國及印度需求均較弱。單計中國，小米以17%市佔率排第三。

該行表示，榮耀重返中國市場，第二季市佔率9%，排第五。該行估計榮耀將會推出更多手機型號，以及進入中高端市場。另外，小米互聯網銷售業務為主要盈利增長動力，而貢獻主要來自中國，若其中國智能手機出貨量放緩，估計互聯網銷售也會有影響。

大行對小米評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機