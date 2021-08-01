【東京奧運】湯普森衛冕百米女飛人 牙買加包辦頭三

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東京奧運上周六（7月31日）舉行女子100米短跑決賽，牙買加女將湯普森跑出10秒61的驕人成績打破奧運紀錄，衛冕百米女飛人。而牙買加女將更成功包辦這項賽事的頭三名。

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29歲的湯普森（Elaine Thompson-Herah）為上屆里約奧運同一項目冠軍，於今屆決賽跑第4賽道。同屬牙買加的兩名對手弗雷澤（Shelly-Ann Fraser-Pryce）及傑克遜（Shericka Jackson），分別跑第5及第7賽道。

湯普森憑著驚人爆發力成功跑出10秒61衛冕冠軍，打破有「花蝴蝶」美譽的美國名將喬伊納（Florence Griffith Joyner）1988年於漢城奧運跑出的10秒62，創下奧運女子100米短跑的最佳紀錄。

弗雷澤跑出10秒74的成績奪得亞軍，傑克遜則打破個人紀錄以10秒76的成績奪得季軍，三名牙買加女將橫掃女子100米賽事頭三名。

湯普森為全球女子百米短跑第二快，喬伊納於1988年漢城奧運美國隊選拔賽中創出10秒49的成績，多年來一直保持世界第一的紀錄。

責任編輯：鄭錦玲