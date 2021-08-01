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【新冠疫苗】德國擬推自費檢測 鼓勵接種

環球社會熱點 15:29 2021/08/01

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德國等多國政府推出多項措施「谷針」，希望民眾盡快接種新冠疫苗。德媒報道，德國政府計劃停止支付新冠病毒檢測費用，或由9月底開始要求未接種疫苗民眾自費檢測。

德國或限制未打疫苗者自由 若疫情仍不受控 【下一頁】

德國政府現時要求民眾進入辦公室、餐廳等公共場所前，必須出示疫苗接種或新冠檢測陰性證明。民眾可免費進行檢測，費用由政府承擔，而免費檢測措施開支據報達34億歐元（約314億港元）。

德國《圖片報》（The Bild）引述政府消息人士指，政府打算在有足夠比率民眾完成接種疫苗後取消免費檢測，未接種疫苗的民眾需自付檢測費用。

《圖片報》指目前有2名官員正推動議案，可能在9月底開始要求民眾自費檢測。

拜登要求聯邦僱員打新冠疫苗 否則戴口罩工作 【下一頁】

德國財長舍爾茨（Olaf Scholz）及巴伐利亞州（Bavaria） 州長索達（Markus Söder），都支持停止免費檢測。舍爾茨再次呼籲民眾接種疫苗，強調如希望加快接種進度，就不應再運用政府資金為民眾承擔檢測費。

德國基民盟/基社盟議員弗賴斯（Thorsten Frei）則表示，當局應該繼續支付兒童檢測費用，因為他們尚未獲准接種疫苗。

德國有51%人口已完成接種疫苗（編按：德國部分人接種只需1劑的強生疫苗），但專家指當前的接種比率不足以阻止第4波疫情爆發。

責任編輯：李俊儀

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