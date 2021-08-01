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【5000元消費劵】首輪2000元電子消費券到手 多區便利店大排長龍 市民四出湧至商場消費

理財智慧 14:31 2021/08/01

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政府派發的第一期電子消費券今日（8月1日）發放第一期，首批合資格市民（7月17日或之前成功申請及合資格人士）今日起可收取2,000元款項。


使用Tap&Go、支付寶及WeChat Pay HK登記的市民，消費券會直接存入帳戶；首期發放的2,000元消費券使用有效期為5個月，第二期最快在10月發放的3,000元消費券，有效期則為3個月，未使用的消費券餘額將在有效期後自動失效。

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如果以八達通登記領取人士，就要到港鐵站的公共交通費用補貼領取站、便利店，或透過手機應用程式領取。消費券會以儲值額形式存入卡內，所以沒有使用期限，第二期和第三期將分別獲發2,000元和1,000元，登記人士在獲發放首期消費券起計7個月內的「合資格消費」累積總額少於4,000元，將不會獲發放第三期消費券。

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今早多人個港鐵站有不少市民到公共交通費用補貼領取站，以八達通卡領取消費券。此外，OK便利店公布於8月1日起，市民可用已登記消費券之八達通，於全港超過340間分店領取消費券，市民於推廣期內首次於OK便利店以八達通成功領取消費券，將額外獲贈總值20元OK現金券。今早多間OK便利店也排滿市民，市民王小姐表示，將軍澳尚德商場OK便利店便利店人山人海。

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不少市民也湧至多區商場消費，九龍塘又一城的Apple Store門外也大排長龍，不少市民排隊購物。屯門V city也於8月1日推出限定獎賞，The Point by SHKP會員憑消費券於V city即日消費滿2,000元，即可獲贈總值2,200元的V city商場贈券，不少市民也一早排隊等待領取優惠。

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記者：陳詠妍
 

 

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