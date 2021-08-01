【美股焦點】時代天使主要對手　隱適美母公司艾利科技業績超預期　績後升逾一成創新高

艾利科技（美：ALGN）周四公布2021財年第二季度業績：調整後每股收益 (EPS) 為3.04美元，去年同期為每股虧損35美分。該公司指向青少年業務隱適美牙齒矯正器出貨量，按年增長超過156%，青少年佔總出貨量的三分之一。北美和歐洲、中東和亞洲部門的增長強勁。本年度，艾利科技預測銷售額為38.5億至39.5億美元，高於分析師此前預測的38.2億美元。

艾利科技成立於1997年，是美國一家提供牙齒矯正醫療器械的公司。產品主要包括Invisalign（隱適美）品牌的隱形牙套、iTero品牌的口內掃描儀，市場份額位居行業第一。

艾利科技今年來上漲27%，績後升逾一成再創新高，目前市值逾540億美元。

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