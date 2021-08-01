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【5000元消費券】電子消費券第一期今日到手 約550萬名市民收款 市民可消費資金達110億元

理財智慧 13:01 2021/08/01

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市民期待已久的5,000元電子消費券，港府於今天（周日，8月1日）正式發放首輪2,000元消費券，財政司司長陳茂波於個人網誌《司長隨筆》表示，消費券計劃來到正式使用的新階段，約550萬名在首兩周以電子方式成功登記的市民，已陸續收到第一張、2000元的消費券。這麼一算，意味單在今天市民手上便合共有了額外110億元的資金可按各自喜好去消費。

財政司司長陳茂波指，他今早出席電台直播節目前到茶餐廳食早餐和便利店購物，已率先用消費券支付，過程暢順

財政司司長陳茂波指，他今早出席電台直播節目前到茶餐廳食早餐和便利店購物，已率先用消費券支付，過程暢順


陳茂波指，自己今早出席電台直播節目前到茶餐廳食早餐和便利店購物，已率先用消費券支付，過程暢順，形容「快靚正」。

【麥當勞優惠】麥當勞App下周優惠率先睇 「1蚊歎大可樂」再度回歸 仲有「超值套餐減5蚊」優惠券，詳見【下一頁

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他表示，第一批獲發消費券的市民，在今天收到首張消費券已可即時使用，他們將會在10月1日收到第二張的消費券。而第二批收消費券的市民，即在7月18日至本月14日完成的電子登記；或所有書面登記，則會在九月一日收到第一張、2,000元的消費券，並同樣在兩個月後、即11月1日，收到第二張消費券。

【5000元消費券】消費券第一期最快8月1日派出 商場優惠一文看清，詳見【下一頁


無論是第一批抑或第二批成功登記的市民，即使收到電子消費券的時間略有先後，但整個收券時間表的間距是一致的。陳茂波指，這樣的安排是為讓市民有更大的調節空間，以適合各自不同的實際情況，但同時不偏離整個計劃的目標。所有的措施都是力求發揮到政策的更大效益，讓更多的市民及組群受惠，同時平衡資源的運用，當中實在牽涉多方面的協調。

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記者：陳詠妍
 

陳茂波 電子消費券 經濟 財政司

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