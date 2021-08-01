【麥當勞優惠】麥當勞App下周優惠率先睇 「1蚊歎大可樂」再度回歸 仲有「超值套餐減5蚊」優惠券

麥當勞繼續推出新一輪優惠，麥當勞App於下周一（2日）至下周日（8日）的一個星期，推出20張電子優惠券，美食優惠高達200元。優惠遍佈不同時段，分別可於早餐、下午茶、晚餐及McCafé等享用。

即睇麥當勞 App 第三十一週 VALUE MONDAY 電子優惠券（8 月 2 日至 8 月 8 日）

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未來一星期，麥當勞App再推出大受歡迎的「1元歎大可樂」優惠。同時麥當勞 App 亦為您送上多款全新「夏」午茶優惠，包括「17元歎魚柳飽配飲品 」、「15元歎麥香雞配飲品 」和「14元歎蘋果批配新地」，再加上「選購超值套餐減5元」優惠券，大家可以隨時享受美食。

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其他優惠，包括「32元滋味蝦堡超值套餐」、「炸洋蔥蝦堡、魚柳蝦堡或菠蘿蝦堡超值套餐減3元等」。

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記者：陳詠妍