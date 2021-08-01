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【樓市現象】內地生成租務市場新動力 預繳一年租金「即睇即租」美樂花園 「零議價」合租日出康城領凱

股樓投資 09:19 2021/08/01

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隨著本港疫情持續回穩，不少於本港就讀大學的內地生回歸，趁9月開學前租入單位，最近市場錄得不少內地生承租個案，其中屯門美樂花園獲內地生「即睇即租」。

祥益地產高級客戶經理陳阿麗表示，屯門美樂花園鄰近輕鐵美樂站，區內環境優美，而且臨海地段設有海濱花園，區內住戶可以散步、緩跑，調整生活節奏。日前該分行促成一宗美樂花園租賃成交，成交單位為1座低層A室，實用面積589平方呎，兩房兩廳。

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【職場出路】幼兒教育學位課程年年「爭崩頭」 幼兒工作員與幼稚園教師有何分別?，詳見【下一頁


租客為內地學生，主要鍾情屋苑鄰近上學地點，方便往返，而且單位內附企裝及大部分傢電，遂便決定預繳一年租金，以月租1.28萬「即睇即租」，以實用面積計算呎租21.7元。陳氏續稱，如以同類型單位銀行估價約574萬作計算，該單位的租金回報率達2.7厘。

此外，4位內地生也齊齊合租日出康城領凱3房單位。香港置業區域營業董事范文濤表示，暑假租務熾熱，錄得不少內地學生承租個案，該行日前促成一宗日出康城領凱租務成交，四名內地學生「零議價」斥1.7萬元合租3房戶，實用呎租約25.2元。

【樓市現象】上水獨立屋劈價逾「3球」沽　9年帳面蝕近180萬，詳見【下一頁


上述租出單位為日出康城領凱11座中層RB室，3房套間隔，向東北望開揚山景，實用面積約675平方呎。范文濤指，業主以約1.7萬元放租，即吸引內地學生洽詢，終「零議價」租出，實用呎租約25.2元。據悉，新租客心儀單位價錢相宜，而且內櫳整潔，故睇樓1次即決定承租。資料顯示，業主於2011年10月以約494.5萬元購入上述單位，現享回報約4.1厘。

【上車盤】洪水橋輕鐵站旁　樓齡未夠30年　破頂價500萬易手，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍


 

疫情 日出康城 康城 美樂花園

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